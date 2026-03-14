Παναθηναϊκός: Χωρίς Λεσόρ κόντρα στην ΑΕΚ για λόγους αποφόρτισης ενόψει Ερυθρού Αστέρα

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική της GBL (15/03/26, 16:00) και ο Ματίας Λεσόρ δεν θα αγωνιστεί για να πάρει ανάσες ενόψει του κρίσιμου αγώνα της Euroleague με τον Ερυθρό Αστέρα (20/03/26, 21:15).

Ο Ματίας Λεσόρ, οποτέ δε θα δηλωθεί ακόμα στην λίστα των ξένων του Παναθηναϊκού, κάτι που είναι πολύ πιθανό να συμβεί στην 22η αγωνιστική της GBL για την αναμέτρηση με τον Πανιώνιο. Αυτό σημαίνει ότι ένας εκ των Φαρίντ ή Χολμς θα κοπούν από τη λίστα, με πρώτο υποψήφιο τον 37χρονο σέντερ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γάλλος ψηλός ήταν πολύ καλός στην επανεμφάνισή του με τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις, που πέτυχε 9 πόντους σε 23 λεπτά συμμετοχής.

Μετά την πολύμηνη απουσία του οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού δε θέλουν να τον ταλαιπωρήσουν για να γίνει μπει πιο ομαλά σε αγωνιστικό ρυθμό.