Παναθηναϊκός: Χωρίς τους οκτώ ασθενείς η προπόνηση των πρασίνων

Ακόμα ένα μέλος του επιτελείου ανέβασε πυρετό
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός ταλαιπωρείται από γρίπη Α και στην προπόνηση που έκανε ενόψει του αγώνα με το Μαρούσι (30/12/25, 18:30) απουσίαζαν οκτώ αθλητές του που είναι άρρωστοι και σε απομόνωση.

Όλοι στην ομάδα του Παναθηναϊκού, ακόμα και όσοι είναι υγιής, λαμβάνουν προληπτικά φαρμακευτική αγωγή. Γνωστό έγινε ότι ακόμα ένα μέλος του επιτελείου του «τριφυλλιού» κόλλησε τη γρίπη Α και ανέβασε πυρετό.

Η αναμέτρηση με το Μαρούσι ήταν προγραμματισμένη για σήμερα (27/12/25), όμως λόγω των πολλών προβλημάτων στους πράσινους αναβλήθηκε και ορίστηκε για τις 30 Δεκεμβρίου.

Ο Παναθηναϊκός έχει να δώσει και το μεγάλο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό για τη Euroleague μέσα στην εβδομάδα (02/01/26, 21:15) και τα χρονικά περιθώρια για την προετοιμασία είναι οριακά πλέον.

