Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις 92-88 τελικό: Μεγάλη νίκη για τους πράσινους στη Euroleague στην επιστροφή του Λεσόρ

Σημαντική νίκη για τους πράσινους
Ο Σλούκας
Euroleague
31η αγωνιστική
92 - 88
Τελικό σκορ
Ο Σλούκας πανηγυρίζει καλάθι του/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 92-88 τη Ζαλγκίρις για την 31η αγωνιστική της Euroleague στην επιστροφή του Ματίας Λεσόρ και έφτασε τις 17 στη διοργάνωση, παραμένοντας στην 10η θέση.

00:06 | 13.03.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
00:06 | 13.03.2026
Ο Λεσόρ
Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις 92-88: Επιστροφή στις νίκες για το «τριφύλλι», ο Λεσόρ επανέφερε το πάθος στο T- Center
Ο Χουάντσο με καθοριστικό τρίποντο «καθάρισε» τη νίκη για τους πράσινους στο θρίλερ της Euroleague
00:05 | 13.03.2026
Φινάλε στο T- Center σημαντική νίκη με 92-88 για τον Παναθηναϊκό
00:05 | 13.03.2026
92-88 λέι απ του Γκος
00:04 | 13.03.2026
92-86 με 2/2 βολές του Σλούκα
00:04 | 13.03.2026
90-86 το σκορ, ο Σλίβα πατούσε γραμμή στο σουτ του
00:02 | 13.03.2026
Ο Όσμαν χτύπησε στο γόνατο και πάει με βοήθεια στον πάγκο του Παναθηναϊκού
00:02 | 13.03.2026
Βόλες για τον Όσμαν με 10" να απομένουν
00:02 | 13.03.2026
90-87 με με τρίποντο του Σλίβα
00:01 | 13.03.2026
90-84 με 2 βολές του Χουάντσο
00:01 | 13.03.2026
88-84 με καλάθι του Γκος, 25'' για τη λήξη
00:00 | 13.03.2026
88-82 ο Χουάντσο καθαρίζει με τρίποντο από τη γωνία
00:00 | 13.03.2026
85-82 με 1/2 βολές του Ράιτ
23:59 | 12.03.2026
85-81 με τη βολή της ποινής
23:59 | 12.03.2026
Τεχνική ποινή στον Παναθηναϊκό, τρεις βολές θα εκτελέσουν οι Λιθουανοί
23:58 | 12.03.2026
Βολές για τη Ζαλγκίρις
23:58 | 12.03.2026
85-80 με ελεύθερο καλάθι του Ντέιβις 1' πριν τη λήξη
23:58 | 12.03.2026
83-80 εύστοχη η βολή
23:58 | 12.03.2026
Θρίλερ στο T- Center
23:57 | 12.03.2026
83-79 καλάθι και φάουλ από τον Φρανσίσκο
23:55 | 12.03.2026
Άστοχη επίθεση του Παναθηναϊκού, 1:35 για τη λήξη
23:54 | 12.03.2026
83-77 τρομερό τρίποντο του Φρανσίσκο, νέο τάιμ άουτ του Αταμάν, 2:00 πριν τη λήξη
23:52 | 12.03.2026
83-74 με 1/2 βολές του Όσμαν
23:50 | 12.03.2026
82-74 με εντυπωσιακό κάρφωμα του Ράιτ, τάιμ άουτ ο Αταμάν, 2:30 απομένουν για τη λήξη
23:50 | 12.03.2026
3:00 απομένουν για το φινάλε του αγώνα
23:50 | 12.03.2026
82-72 με καλάθι του Γκος
23:47 | 12.03.2026
82-70 με 2 βολές της Ζάλγκιρις
23:46 | 12.03.2026
82-68 με τρίποντο του Όσμαν, χαμός στο γήπεδο από τους φίλους των πρασίνων
23:46 | 12.03.2026
Κέρδισε και επιθετικο φάουλ ο Λεσόρ από τον Ράιτ
23:45 | 12.03.2026
79-68 με κάρφωμα του Λεσόρ στον αιφνιδιασμό
23:44 | 12.03.2026
77-68 με 1/2 βολές του Τουμπέλις
23:44 | 12.03.2026
77-67 ο Όσμαν στον αιφνιδιασμό
23:43 | 12.03.2026
75-67 όμορφη συνεργασία Σλούκα - Ναν και εύκολο λέι απ του Αμερικανού
23:43 | 12.03.2026
73-67 τρίποντο του Φρανσίσκο, επιστρέφουν ξανά οι φιλοξενούμενοι
23:42 | 12.03.2026
73-64 εύστοχη η βολή του Αμερικανού
23:42 | 12.03.2026
73-63 καλάθι και φάουλ του Ράιτ, κέρδισε κατά κράτος τον Λεσόρ
23:39 | 12.03.2026
73-61 έβαλε ένα εύκολο λέι απ, τάιμ άουτ από τον Μασιούλις με 6' να απομένουν
23:38 | 12.03.2026
71-61 με δύσκολο καλάθι του Μπραζντέικις
23:37 | 12.03.2026
71-59 με 3/3 βολές του Χέις-Ντέιβις
23:37 | 12.03.2026
Τρεις βολές για τον Αμερικανό
23:36 | 12.03.2026
Challenge από τον Αταμάν, αν το κερδίσει θα εκτελέσει τρεις βολές ο Ντέιβις
23:35 | 12.03.2026
Στους 20 πόντους έχει φτάσει ο Ναν
23:34 | 12.03.2026
68-59 με μακρινό τρίποντο του Ναν
23:34 | 12.03.2026
Τέταρτο φάουλ του Χέιζ-Ντέιβις, υπερβολικό σφύριγμα από τους διαιτητές
23:33 | 12.03.2026
Κακό ξεκίνημα για τις δύο ομάδες στο τέταρτο δεκάλεπτο, 9:00 απομένουν για το φινάλε
23:29 | 12.03.2026
Ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο με τον Παναθηναϊκό να έχει προβάδισμα 6 πόντων
23:28 | 12.03.2026
65-59 με λέι απ του Σλούκα
23:27 | 12.03.2026
63-59 με τρίποντο του Φρανσίσκο στον αιφνιδιασμό
23:26 | 12.03.2026
63-56 με ωραίο καλάθι του Ράιτ
23:26 | 12.03.2026
63-54 με 2/2 βολές του Σλούκα
23:24 | 12.03.2026
Έβγαλαν αντίδραση οι πράσινοι στο ξέσπασμα των Λιθουανών και πάλι με καλή άμυνα και τον Λεσόρ στο παρκέ
23:23 | 12.03.2026
Τάιμ άουτ ο Μασιούλις με 2' να απομένουν
23:22 | 12.03.2026
61-54 τρομερή φάση του Σλούκα, πρώτα τάπωσε τον Φρανσίσκο και στον αιφνιδιασμό σούταρε από μακριά και πέτυχε δίποντο
23:20 | 12.03.2026
59-54 με 2/2 βολές του Σλούκα
23:20 | 12.03.2026
57-54 καλάθι και φάουλ του Σορτς
23:19 | 12.03.2026
55-54 με τρίποντο του Φρανσίσκο, επέστρεψαν οι Λιθουανοί
23:18 | 12.03.2026
55-51 με 2/2 βολές του Φρανσίσκο
23:16 | 12.03.2026
Ο Τετέι στο Telekom Center
EUROLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ.(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
23:16 | 12.03.2026
55-49 με τρίποντο του Μπραζντέικις
23:15 | 12.03.2026
55-46 με τρομερά δύσκολο καλάθι του Ναν
23:15 | 12.03.2026
53-46 με φόλοου το Όσμαν, έφτασε τους 16 πόντους ο Τούρκος
23:13 | 12.03.2026
51-46 με καλάθι του Τουμπέλις
23:11 | 12.03.2026
51-44 με 2/3 βολές του Όσμαν
23:11 | 12.03.2026
Ο Όσμαν κέρδισε έξυπνα τρεις βολές στον αιφνιδιασμό, συνεχίζουν τις καλές άμυνες οι πράσινοι
23:10 | 12.03.2026
Στις εξέδρες και ο Ανδρέας Τετέι που αποθεώνεται από τους φίλους του Παναθηναϊκού
23:10 | 12.03.2026
48-44 καλάθι και φάουλ του Ναν
23:09 | 12.03.2026
Τρίτο φάουλ του Μόιζες Ράιτ
23:08 | 12.03.2026
46-44 δύσκολο καλάθι του Γκος πάνω στην άμυνα του Ναν
23:07 | 12.03.2026
46-42 με σουτ μέσης απόστασης του Λεσόρ, 7 οι πόντοι του Γάλλου στο παιχνίδι
23:06 | 12.03.2026
44-42 με 1/2 βολές του Γκος
23:05 | 12.03.2026
44-41 με 1/2 βολές της Ζαλγκίρις
23:05 | 12.03.2026
Τρίτο φάουλ του Ναν στην πρώτη άμυνα της περιόδου
23:04 | 12.03.2026
Ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο
23:04 | 12.03.2026
22:51 | 12.03.2026
Η άμυνα άλλαξε την εικόνα του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός στα τελευταία πέντε λεπτά του πρώτου ημιχρόνου έσφιξαν την άμυνά τους και προσπέρασαν την Ζαλγκίρις στο σκορ, με καταπληκτικό Τσέντι Όσμαν

22:46 | 12.03.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος, 44-40 υπέρ των πρασίνων το σκορ
22:46 | 12.03.2026
44-40 απάντησε ο Λο
22:44 | 12.03.2026
44-38 όμορφο καλάθι του Χέιζ-Ντέιβις
22:44 | 12.03.2026
Οι πράσινοι στα τελευταία λεπτά έσφιξαν την άμυνα τους και βρίσκουν καλάθια στα πρώτα 8" των επιθέσεών τους
22:41 | 12.03.2026
42-38 με καλάθι του Ναν, τάιμ άουτ η Ζαλγκίρις, 2:00 απομένουν
22:40 | 12.03.2026
40-38 με 2/2 βολές του Όσμαν
22:40 | 12.03.2026
38-38 με λέι απ του Λο
22:39 | 12.03.2026
38-36 μπροστά οι πράσινοι και πάλι με τον Όσμαν
22:38 | 12.03.2026
4:35 απομένουν για τη λήξη του δευτέρου δεκαλέπτου
22:37 | 12.03.2026
36-36 καλάθι στον αιφνιδιασμό από τον Όσμαν, όλα ξεκίνησαν από τάπα του Λεσόρ
22:37 | 12.03.2026
34-36 ο Όσμαν απάντησε για τους πράσινους
22:36 | 12.03.2026
31-36 με ελεύθερο τρίποντο του Ουλάνοβας
22:34 | 12.03.2026
31-33 με 2/2 βολές του Ναν
22:33 | 12.03.2026
29-33 με 2/2 βολές του Φρανσκίσκο
22:32 | 12.03.2026
22:31 | 12.03.2026
29-31 με 1/2 βολές του Λεσόρ
22:31 | 12.03.2026
28-31 με καλάθι μέσης απόστασης του Ναν
22:30 | 12.03.2026
26-31 με floater του Τουμπέλις
22:29 | 12.03.2026
Δεύτερο φάουλ από τον Ναν στα 7:30 για το τέλος του πρώτου μέρους
22:28 | 12.03.2026
26-29 με λέι απ του Γκος
22:25 | 12.03.2026
26-27 με καλάθι του Χολμς
22:24 | 12.03.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο με τους Λιθουανούς να έχουν προβάδισμα τριών πόντων

Τα χαμένα ριμπάουντ και η χαλάρωση στην άμυνα πληγώνουν για ακόμα μία φορά τους πράσινους φέτος

22:24 | 12.03.2026
24-27 με καλάθι μέσης απόστασης του Σορτς
22:23 | 12.03.2026
22-27 με δύο βολές του Φρανσίσκο. Το φάουλ,έγινε στη διεκδίκηση του ριμπάουντ στο τρίποντο του Σλέβα

Πέντε πόντοι σε μία επίθεση για τους Λιθουανούς

22:22 | 12.03.2026
22-25 με τρίποντο του Σλέβα, μετά από ακόμα ένα χαμένο ριμπάουντ
22:21 | 12.03.2026
22-22 με 2/2 βολές του Σορτς
22:21 | 12.03.2026
20-22 με 1/2 βολές του Γάλλου γκαρντ
22:20 | 12.03.2026
Τρίτο φάουλ από τον Φαρίντ, βολές ο Φρανσίσκο
22:18 | 12.03.2026
20-21 με 3/3 βολές του Όσμαν
22:18 | 12.03.2026
17-21 καλάθι από τον Μπιρούτις, μετά από 2 επιθετικά ριμπάουντ των φιλοξενούμενων
22:17 | 12.03.2026
17-19 τρομερή πάσα του Φαρίντ και εύκολο καλάθι του Σλούκα
22:16 | 12.03.2026
15-19 με 2/2 βολές από τους Λιθουανούς
22:15 | 12.03.2026
Δεύτερο φάουλ από τον Φαρίντ, χωρίς λόγο η παράβαση του Αμερικανού, που έδωσε βολές στη Ζαλγκίρις
22:13 | 12.03.2026
Τάιμ άουτ με 3:15 να απομένουν για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου
22:12 | 12.03.2026
15-17 με τρίποντο του Λο, κακή άμυνα από τον Ναν
22:12 | 12.03.2026
15-14 με λέι απ στον αιφνιδιασμό από τον Φαρίντ
22:12 | 12.03.2026
13-14 με λέι απ του Κέντρικ Ναν
22:11 | 12.03.2026
11-14 ξανά ο Μπιρούτις
22:11 | 12.03.2026
11-12 ξανά μπροστά η Ζαλγκίρις με τον Μπιρούτις
22:10 | 12.03.2026
11-10 με καλάθι του Ναν από μέση απόσταση
22:09 | 12.03.2026
9-10 με 1/2 βολές του Μπιρούτις
22:07 | 12.03.2026
Δεύτερο φάουλ του Ράιτ, θετικό νέο για τους πράσινους
22:06 | 12.03.2026
9-9 με τρίποντο της Ζαλγκίρις
22:06 | 12.03.2026
9-6 με λέι απ του Ναν
22:05 | 12.03.2026
7-6 με καλάθι του Γκος
22:04 | 12.03.2026
7-4 με κάρφωμα του Ράιτ
22:04 | 12.03.2026
7-2 με τρομερό κάρφωμα του Λεσόρ
22:03 | 12.03.2026
Χαμηλά τελικά το φάουλ, 5-2 το σκορ
22:02 | 12.03.2026
7-2 για τον Παναθηναϊκό με καλάθι και φάουλ του Γκραντ
22:02 | 12.03.2026
5-2 με τον Μόουζες Ράιτ
22:02 | 12.03.2026
5-0 για το «τριφύλλι» με τον Χέις-Ντέιβις
22:01 | 12.03.2026
2-0 για τον Παναθηναϊκό με τον Ματίας Λεσόρ
22:01 | 12.03.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι
22:00 | 12.03.2026
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ
22:00 | 12.03.2026
Καθολική αποθέωση για τον Ματίας Λεσόρ στο Telekom Center
21:59 | 12.03.2026
Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις-Ντέιβις και Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό
21:58 | 12.03.2026
Γκος, Λο, Τουμπέλις, Μπουτκεβίτσιους και Ράιτ η πεντάδα της Ζαλγκίρις
21:56 | 12.03.2026
Χαμός στο άκουσμα του ονόματος του Ματίας Λεσόρ
21:55 | 12.03.2026
Έχει ξεκινήσει η παρουσίαση των ομάδων
21:53 | 12.03.2026
Περούγκα, Πιράντι και Ατάρντ οι τρεις ρέφερι του αποψινού αγώνα
21:48 | 12.03.2026
Το πανό του γιού του Ματίας Λεσόρ στο Telekom Center
EUROLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ.(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
21:47 | 12.03.2026
Ο Ματίας Λεσόρ κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης
Ο Λεσόρ καρφώνει στην προθέρμανση/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
21:47 | 12.03.2026
Στο γήπεδο υπάρχουν και φίλοι της Ζαλγκίρις
Οι φίλαθλοι της Ζαλγκίρις/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
21:47 | 12.03.2026
Η δωδεκάδα της Ζάλγκιρις

Γουίλιαμς-Γκος, Φρανσίσκο, Ράιτ, Μπραζντέικις, Γκεντράιτις, Τουμπέλις, Λο, Σλίβα, Μπιρούτις, Μπουτκεβίτσιους, Σιρβίντις, Ουλάνοβας

21:42 | 12.03.2026
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου

21:42 | 12.03.2026

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας με 16 νίκες και 14 ήττες, ενώ η Ζάλκιρις είναι 6η με ρεκόρ 17-13

21:41 | 12.03.2026

Τα βλέμματα όλων στο Telekom Center είναι στον Ματίας Λεσόρ που επιστρέφει μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά φέτος

21:41 | 12.03.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Ζαλγκίρις για τη Euroleague

