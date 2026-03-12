Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις live για την 31η αγωνιστική της Euroleague

Euroleague
31η αγωνιστική
44
-
40
2ο δεκάλεπτο
Ο Χέις-Ντέιβις στο παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Ο
Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ζαλγκίρις για την 31η αγωνιστική της Euroleague με στόχο τη νίκη που θα τον επαναφέρει σε θετικό αποτέλεσμα μετά από τρεις διαδοχικές ήττες σε όλες τις διοργανώσεις. Οι φίλοι του «τριφυλλιού» θα δουν τον Ματίας Λεσόρ να πατάει παρκέ για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν.
23:10 | 12.03.2026
48-44 καλάθι και φάουλ του Ναν
23:09 | 12.03.2026
Τρίτο φάουλ του Μόιζες Ράιτ
23:08 | 12.03.2026
46-44 δύσκολο καλάθι του Γκος πάνω στην άμυνα του Ναν
23:07 | 12.03.2026
46-42 με σουτ μέσης απόστασης του Λεσόρ, 7 οι πόντοι του Γάλλου στο παιχνίδι
23:06 | 12.03.2026
44-42 με 1/2 βολές του Γκος
23:05 | 12.03.2026
44-41 με 1/2 βολές της Ζαλγκίρις
23:05 | 12.03.2026
Τρίτο φάουλ του Ναν στην πρώτη άμυνα της περιόδου
23:04 | 12.03.2026
Ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο
22:51 | 12.03.2026
Η άμυνα άλλαξε την εικόνα του αγώνα
Ο Παναθηναϊκός στα τελευταία πέντε λεπτά του πρώτου ημιχρόνου έσφιξαν την άμυνά τους και προσπέρασαν την Ζαλγκίρις στο σκορ, με καταπληκτικό Τσέντι Όσμαν
22:46 | 12.03.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος, 44-40 υπέρ των πρασίνων το σκορ
22:44 | 12.03.2026
44-38 όμορφο καλάθι του Χέιζ-Ντέιβις
22:44 | 12.03.2026
Οι πράσινοι στα τελευταία λεπτά έσφιξαν την άμυνα τους και βρίσκουν καλάθια στα πρώτα 8" των επιθέσεών τους
22:41 | 12.03.2026
42-38 με καλάθι του Ναν, τάιμ άουτ η Ζαλγκίρις, 2:00 απομένουν
22:40 | 12.03.2026
40-38 με 2/2 βολές του Όσμαν
22:39 | 12.03.2026
38-36 μπροστά οι πράσινοι και πάλι με τον Όσμαν
22:38 | 12.03.2026
4:35 απομένουν για τη λήξη του δευτέρου δεκαλέπτου
22:37 | 12.03.2026
36-36 καλάθι στον αιφνιδιασμό από τον Όσμαν, όλα ξεκίνησαν από τάπα του Λεσόρ
22:37 | 12.03.2026
34-36 ο Όσμαν απάντησε για τους πράσινους
22:36 | 12.03.2026
31-36 με ελεύθερο τρίποντο του Ουλάνοβας
22:34 | 12.03.2026
31-33 με 2/2 βολές του Ναν
22:33 | 12.03.2026
29-33 με 2/2 βολές του Φρανσκίσκο
22:31 | 12.03.2026
29-31 με 1/2 βολές του Λεσόρ
22:31 | 12.03.2026
28-31 με καλάθι μέσης απόστασης του Ναν
22:30 | 12.03.2026
26-31 με floater του Τουμπέλις
22:29 | 12.03.2026
Δεύτερο φάουλ από τον Ναν στα 7:30 για το τέλος του πρώτου μέρους
22:25 | 12.03.2026
26-27 με καλάθι του Χολμς
22:24 | 12.03.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο με τους Λιθουανούς να έχουν προβάδισμα τριών πόντων
Τα χαμένα ριμπάουντ και η χαλάρωση στην άμυνα πληγώνουν για ακόμα μία φορά τους πράσινους φέτος
22:24 | 12.03.2026
24-27 με καλάθι μέσης απόστασης του Σορτς
22:23 | 12.03.2026
22-27 με δύο βολές του Φρανσίσκο. Το φάουλ,έγινε στη διεκδίκηση του ριμπάουντ στο τρίποντο του Σλέβα
Πέντε πόντοι σε μία επίθεση για τους Λιθουανούς
22:22 | 12.03.2026
22-25 με τρίποντο του Σλέβα, μετά από ακόμα ένα χαμένο ριμπάουντ
22:21 | 12.03.2026
22-22 με 2/2 βολές του Σορτς
22:21 | 12.03.2026
20-22 με 1/2 βολές του Γάλλου γκαρντ
22:20 | 12.03.2026
Τρίτο φάουλ από τον Φαρίντ, βολές ο Φρανσίσκο
22:18 | 12.03.2026
20-21 με 3/3 βολές του Όσμαν
22:18 | 12.03.2026
17-21 καλάθι από τον Μπιρούτις, μετά από 2 επιθετικά ριμπάουντ των φιλοξενούμενων
22:17 | 12.03.2026
17-19 τρομερή πάσα του Φαρίντ και εύκολο καλάθι του Σλούκα
22:16 | 12.03.2026
15-19 με 2/2 βολές από τους Λιθουανούς
22:15 | 12.03.2026
Δεύτερο φάουλ από τον Φαρίντ, χωρίς λόγο η παράβαση του Αμερικανού, που έδωσε βολές στη Ζαλγκίρις
22:13 | 12.03.2026
Τάιμ άουτ με 3:15 να απομένουν για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου
22:12 | 12.03.2026
15-17 με τρίποντο του Λο, κακή άμυνα από τον Ναν
22:12 | 12.03.2026
15-14 με λέι απ στον αιφνιδιασμό από τον Φαρίντ
22:12 | 12.03.2026
13-14 με λέι απ του Κέντρικ Ναν
22:11 | 12.03.2026
11-12 ξανά μπροστά η Ζαλγκίρις με τον Μπιρούτις
22:10 | 12.03.2026
11-10 με καλάθι του Ναν από μέση απόσταση
22:09 | 12.03.2026
9-10 με 1/2 βολές του Μπιρούτις
22:07 | 12.03.2026
Δεύτερο φάουλ του Ράιτ, θετικό νέο για τους πράσινους
22:06 | 12.03.2026
9-9 με τρίποντο της Ζαλγκίρις
22:04 | 12.03.2026
7-2 με τρομερό κάρφωμα του Λεσόρ
22:03 | 12.03.2026
Χαμηλά τελικά το φάουλ, 5-2 το σκορ
22:02 | 12.03.2026
7-2 για τον Παναθηναϊκό με καλάθι και φάουλ του Γκραντ
22:02 | 12.03.2026
5-0 για το «τριφύλλι» με τον Χέις-Ντέιβις
22:01 | 12.03.2026
2-0 για τον Παναθηναϊκό με τον Ματίας Λεσόρ
22:00 | 12.03.2026
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ
22:00 | 12.03.2026
Καθολική αποθέωση για τον Ματίας Λεσόρ στο Telekom Center
21:59 | 12.03.2026
Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις-Ντέιβις και Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό
21:58 | 12.03.2026
Γκος, Λο, Τουμπέλις, Μπουτκεβίτσιους και Ράιτ η πεντάδα της Ζαλγκίρις
21:56 | 12.03.2026
Χαμός στο άκουσμα του ονόματος του Ματίας Λεσόρ
21:55 | 12.03.2026
Έχει ξεκινήσει η παρουσίαση των ομάδων
21:53 | 12.03.2026
Περούγκα, Πιράντι και Ατάρντ οι τρεις ρέφερι του αποψινού αγώνα
21:48 | 12.03.2026
Το πανό του γιού του Ματίας Λεσόρ στο Telekom Center
21:47 | 12.03.2026
Ο Ματίας Λεσόρ κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης
21:47 | 12.03.2026
Στο γήπεδο υπάρχουν και φίλοι της Ζαλγκίρις
21:47 | 12.03.2026
Η δωδεκάδα της Ζάλγκιρις
Γουίλιαμς-Γκος, Φρανσίσκο, Ράιτ, Μπραζντέικις, Γκεντράιτις, Τουμπέλις, Λο, Σλίβα, Μπιρούτις, Μπουτκεβίτσιους, Σιρβίντις, Ουλάνοβας
21:42 | 12.03.2026
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού
Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου
21:42 | 12.03.2026
Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας με 16 νίκες και 14 ήττες, ενώ η Ζάλκιρις είναι 6η με ρεκόρ 17-13
21:41 | 12.03.2026
Τα βλέμματα όλων στο
Telekom Center είναι στον Ματίας Λεσόρ που επιστρέφει μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά φέτος
21:41 | 12.03.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Ζαλγκίρις για τη
Euroleague