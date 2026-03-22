Πανιώνιος – Παναθηναϊκός: Ένταση ανάμεσα σε Σλούκα και Τόμασον στο φινάλε του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε άνετα τον Πανιώνιο και με το παιχνίδι να έχει κριθεί ουσιαστικά οι Τόμασον και Σλούκας είχαν μία στιγμή έντασης, μετά από ένα φάουλ του παίκτη των γηπεδούχων πάνω στον αρχηγό του «τριφυλλιού».

Στα 10,6” πριν τη λήξη του αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Πανιώνιο ο Τόμασον έκανε ένα σκληρό φάουλ πάνω στον Σλούκα με τον παίκτη του «τριφυλλιού» να ζητάει το λόγο από τον Αμερικανό.

Οι ψυχραιμότεροι μπήκαν στη μέση για να αποφευχθεί ο καυγάς και οι διαιτητές χρεώσαν και τους δύο παίκτες με μία τεχνική ποινή, ενώ έδωσαν και αντιαθλητικό φάουλ στον Τόμασον, με αποτέλεσμα να αποβληθεί.

Στην αποχώρησή του ο παίκτης του Πανιωνίου έβγαλε την φανέλα του και την πέταξε στην κερκίδα και στους φίλους των κυανέρυθρων.