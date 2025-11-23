Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 0-3: Διπλό με «τριάρα» και «μαγικό» γκολ του Γεντβάι για τους «πράσινους» στη Super League

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε αρκετά στην αρχή, αλλά ανέβασε στη συνέχεια την απόδοσή του και κατάφερε να φθάσει σε μία άνετη νίκη με 3-0 στην έδρα του Πανσερραϊκού, πλησιάζοντας κι άλλο τους πρωτοπόρους της Super League.

Στην επανέναρξη του πρωταθλήματος μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε τύχη και μία μεγάλη απόκρουση του Λαφόν για να μη δεχθεί γκολ στο πρώτο 20λεπτο του αγώνα, αλλά η εικόνα άλλαξε από εκεί και πέρα και οι “πράσινοι” πήραν το προβάδισμα με ένα υπέροχο γκολ του Ζαρουρί από ασίστ του Τετέ στο 40′.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολούθησε “πολιορκία” και δύο ακόμη γκολ για τον Παναθηναϊκό, με τη “ζωγραφιά” του Γεντβάι και το σουτ του Μπακασέτα, για να πανηγυρίσει η ομάδα του μία άνετη νίκη στην 11η αγωνιστική της Super League.

Το παιχνίδι

Ο Πανσερραϊκός μπήκε πιο δυνατά στο ματς και εκμεταλλεύτηκε τα κενά στη δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού για να δημιουργήσει ευκαιρίες για γκολ. Ο Νάνελι είχε την πρώτη καλή στιγμή με μία κεφαλιά που πέρασε λίγο άουτ στο 8′ και πέντε λεπτά αργότερα, ο ίδιος παίκτης πλάσαρε από κοντά με τη μία, αναγκάζοντας τον Λαφόν στην απόκρουση του αγώνα.

Δείτε εδώ το live του αγώνα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να είναι πιο επιθετικοί και στο 19′ ο Καρέλη δεν μπόρεσε οριακά να βρει την μπάλα με προβολή, ενώ στο 22′ ο Νάνελι έκανε νέα τελική μέσα από την περιοχή, με την μπάλα να κοντράρει πριν καταλήξει προς την εστία.

Μετά το πρώτο 20λεπτο της αναμέτρησης, ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση και άρχισε να παίρνει μέτρα στο γήπεδο, κερδίζοντας και διαδοχικά κόρνερ. Ο Μπακασέτας βρήκε σε δύο από αυτά τους Γεντβάι και Πάλμερ Μπράουν, αλλά οι εκτελέσεις των αμυντικών του “τριφυλλιού” έστειλαν την μπάλα άουτ σε αμφότερες τις φάσεις για τους “πράσινους”.

Το γκολ ήρθε τελικά για τον Παναθηναϊκό στο 40′, με τον Τσιριβέγια να κάνει την κάθετη στον Τετέ και αυτός βρήκε μετά από ωραία ενέργεια τον Ζαρουρί, για να πλασάρει ο Μαροκινός με τη μία από το ύψος του πέναλτι και να “γράψει” το 1-0 για τους φιλοξενούμενους στις Σέρρες.

Αυτό ήταν και το σκορ του ημιχρόνου στην αναμέτρηση, με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει ακόμη πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπακασέτας είχε δύο καλά σουτ που του έβγαλε ο Τιναλίνι, ενώ από σέντρα σουτ του αρχηγού του “τριφυλλιού”, ο Τσέριν έχασε ακόμη μεγαλύτερη ευκαιρία, με τον τερματοφύλακα του Πανσερραϊκού να αποκρούει το πλασέ του από κοντά.

Το δεύτερο γκολ ήρθε τελικά για τον Παναθηναϊκό με… αδιανόητο τελείωμα του Γεντβάι. Ο Κροάτης αμυντικός του Παναθηναϊκού είχε χάσει λίγο νωρίτερα μία καλή ευκαιρία για γκολ με άσχημο πλασέ με τη μία, αλλά στο 60′ έβαλε το γκολ της… χρονιάς στη Super League. Από σέντρα του Τετέ από δεξιά, ο Γεντβάι έκανε το 2-0 με ένα εκπληκτικό “ψαλιδάκι”, κερδίζοντας το χειροκρότημα στις Σέρρες.

Οι “πράσινοι” βρήκαν μάλιστα και τρίτο γκολ με ένα σουτ του Μπακασέτα που βρήκε και σε αμυντικό στο 69′, για να βάλουν πρόωρο τέλος στο ματς των Σερρών. Το 3-0 παρέμεινε μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης και ο Παναθηναϊκός συνέχισε το νικηφόρο σερί του με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο, κερδίζοντας έδαφος στη βαθμολογία της Super League.

Οι συνθέσεις στο Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός

Πανσερραϊκός (Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Βόλνεϊ, Ντε Μάρκο, Κάλινιν (66′ Τσαούσης), Μπρουκς (57′ Γκαλβάν), Λιάσος, Γκριν, Νούνελι, Δοϊρανλής (66′ Ομεόνγκα), Καρέλης (57′ Μάρας)

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Λαφόν (46′ Κότσαρης), Γέντβαϊ, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Τσιριβέγια (42′ Τσέριν), Μπακασέτας, Τετέ (82′ Μαντσίνι), Ζαρουρί (83′ Μπόκος), Πάντοβιτς (73′ Σβιντέρσκι)