ΠΑΟΚ: Αισιοδοξία και για τους τρεις τραυματίες οπαδούς στο νοσοκομείο

Επιτέλους και ένα θετικό νέο από το τροχαίο δυστύχημα που “πάγωσε” την Ελλάδα, καθώς φαίνεται ότι υπάρχει αισιοδοξία για την κατάσταση των τριών τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ, που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα στη Ρουμανία.

Στο νοσοκομείο βρέθηκε η Πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία, Λιλή Γραμματικάκη, η οποία και μετέφερε στη συνέχεια αισιόδοξα μηνύματα για την πορεία των τριών τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τα εξής: «Ενημερώθηκα από τους γιατρούς και τον διευθυντή του νοσοκομείου και η κατάστασή τους είναι σταθερή. Ένας τραυματίας είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και ένας βρίσκεται στην εντατική αλλά όλοι έχουν καλή, θετική πρόγνωση και δεν χρειάζονται αίμα. Μέσα σ’ αυτήν την τραγωδία όλα αυτά ακούγονται κάπως αισιόδοξα».

Όσον αφορά τους νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ, η κα Γραμματικάκη τόνισε: «Η ταυτοποίηση των νεκρών δεν έχει ολοκληρωθεί όταν αυτό θα συμβεί θα κινήσουμε την διαδικασία μεταφοράς στην Ελλάδα».