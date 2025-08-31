Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος 1-0 τελικό: Νέα νίκη για τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα

Τελευταίο ματς για τον "δικέφαλο του Βορρά" πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις εθνικές ομάδες
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Super League
2η αγωνιστική του πρωταθλήματος
1 - 0
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στη Super League και υποδέχεται τον Ατρόμητο για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος, λίγες ημέρες μετά τον θρίαμβο επί της Ριέκα στα playoffs του Europa League (5-0) αλλά και μετά τη δύσκολη νίκη της πρεμιέρας (1-0 την ΑΕΛ) μέσα στην Τούμπα.

22:58 | 31.08.2025
Από το Newsit.gr καλή σας νύχτα
22:55 | 31.08.2025
ΛΗΞΗ του αγώνα και νίκη με 1-0 επί του Ατρομήτου
22:55 | 31.08.2025
90+3'
Κίτρινη κάρτα στον Θυμιάνη
22:53 | 31.08.2025

Ο Μαντί Καμαρά φαίνεται πως αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα και θα γίνει... αλλαγή στην αλλαγή - Ο Θυμιάνης στη θέση του

22:52 | 31.08.2025
4 τα λεπτά των καθυστερήσεων
22:45 | 31.08.2025
88'
Απίθανη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Ο Τάισον έφυγε στη κόντρα και έδωσε στον Πέλκα, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έκανε το γύρισμα στον Καμαρά ο οποίος με κακή ισορροπία έχασε τεράστια ευκαιρία να σκοράρει

22:41 | 31.08.2025
83'
Αλλαγή για τον Ατρόμητο

Ο Φαν Βέερτ στη θέση του Οζέγκοβιτς

22:38 | 31.08.2025
78'
Αλλαγές για τον ΠΑΟΚ

Τσάλοφ αντί του Γιακουμάκη και Καμαρά στη θέση του Οζντόεφ

22:38 | 31.08.2025

Ο διαιτητής Κατσικογιάννης έδειξε σέντρα - Το γκολ πέρασε και από τον έλεγχο του VAR

22:37 | 31.08.2025
75'
Κίτρινη κάρτα στον Καραμάνη
22:33 | 31.08.2025
73'
ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ, 1-0 με τον Πέλκα

Σέντρα του Ντεσπόντοφ από δεξιά, η μπάλα έφτασε στο δεύτερο δοκάρι, και ο Πέλκας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με το σώμα του

22:32 | 31.08.2025

Στο 68' ο Ατρόμητος έκανε αλλαγή τον Τζοβάρα με τον Καραμάνη

22:28 | 31.08.2025
70'

Άστοχο πλασέ του Πέλκα, από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής του Ατρομήτου

22:23 | 31.08.2025
66'
ΔΟΚΑΡΙ για τον ΠΑΟΚ

Εκτέλεση κόρνερ του Ντεσπόντοφ, γυριστή κεφαλιά του Μεϊτέ, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι

22:21 | 31.08.2025
60'
Αλλαγές για τον ΠΑΟΚ

Πέλκας και Τάισον στις θέσεις των Ιβανούσετς και Ζίβκοβιτς

22:17 | 31.08.2025
57'

Ψηλά άουτ η μπάλα σε σουτ του Μεϊτέ

22:13 | 31.08.2025
55'

Εκτός μεγάλης περιοχής σουτ του Γιακουμάκη, από θέση αριστερά, ο Χουτεσιώτης δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει

22:13 | 31.08.2025
51'

Μακρινή εκτέλεση φάουλ του Ντεσπόντοφ, η μπάλα έφυγε άουτ

22:06 | 31.08.2025
Δεύτερο ημίχρονο στην τούμπα
22:06 | 31.08.2025

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

21:50 | 31.08.2025
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στην Τούμπα
21:48 | 31.08.2025
45+3'
Δεύτερη κίτρινη στον Μπακού και αποβολή - Με δέκα παίκτες ο Ατρόμητος
21:44 | 31.08.2025
4 τα λεπτά των καθυστερήσεων στο πρώτο μέρος
21:43 | 31.08.2025
42'

Σουτ του Ζίβκοβιτς εκτός μεγάληςε περιοχής, η μπάλα έφτασε ευκολ στα χέρια του Χουτεσιώτη

21:37 | 31.08.2025
38'
Κίτρινη κάρτα στον Μπακού
21:36 | 31.08.2025
35'
Μεγάλη στιγμή για τον ΠΑΟΚ

Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ντεσπόντοφ στο ύψος της μικρής περιοχής, από θέση αριστερά, με το δεξί του πόδι, ο Χουτεσιώτης έδιωξε με δυσκολία

21:32 | 31.08.2025
34'
Κίτρινη κάρτα στον Κίνι
21:28 | 31.08.2025
30'
Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Εκτέλεση κόρνερ, σουτ του Ιβανούσετς εκτός μεγ΄λης περιοχής, η μπάλα κόντραρτε και πέρασε για λίγο άουτ

21:26 | 31.08.2025

ξεκίνησε και πάλι το ματς

21:25 | 31.08.2025

Ιβάνουσετς και Σταυρόπουλος βρήκαν κεφάλι - κεφάλι σε διεκδίκηση της μπάλας. Τα ιατρικά τιμ των δυο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο

21:23 | 31.08.2025
23'

Μακρινό σουτ του Τζοβάρα, ο πορτιέρε του ΠΑΟκ έπεσε στη δεξιά του γωνία και το "έβγαλε"

21:11 | 31.08.2025
19'

Εκτελεση κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, ο Γιακουμάκης πήρε την κεφαλιά πίσω από το σημείο του πέναλτι, η προσπάθειά του... βγήκε πάσα στον Λόβρεν, ο Κροάτης προσπάθησε να κάνει το γυριστό σουτ, αλλά αντί να δώσει στην μπάλα πορεία προς τα δίχτυα, την έστειλε εκτός μεγάλης περιοχής

21:08 | 31.08.2025
10'

Μακρινό σουτ του Σάστρε, η μπάλα έφυγε άουτ - Δοκιμάζουν τα πόδια τους οι παίκτες του ΠΑΟΚ

21:04 | 31.08.2025
4'
Νέα φάση για τον ΠΑΟΚ

... με την εκτέλεση του Ντεσπόντοφ και την κεφαλιά του Κετζιόρα, να στέλνει την μπάλα άουτ

21:02 | 31.08.2025
Φάση για τον ΠΑΟΚ στα 54 δευτερόλεπτα από τη σέντρα

Γύρισμα του Ντεσπόντοφ από τα δεξιά, ο Γιακουμάκης προσπάθησε να βάλει το στήθος του για να δώσει στην μπάλα πορεία προς τα δίχτυα, αλλά την έστειλε άουτ

20:59 | 31.08.2025
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
20:54 | 31.08.2025

Οι δυο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

20:53 | 31.08.2025

Ο 22χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός είχε ένα χτύπημα στη μέση από το παιχνίδι με τη Ριέκα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου τον περίμενε μέχρι σήμερα (31.08.2025), αλλά ο Κωνσταντέλιας δεν ξεπέρασε το πρόβλημα

20:53 | 31.08.2025

Εκτός αποστολή ο Γιάννης Κωνσταντέλιας

20:51 | 31.08.2025

Διαιτητής: Κατσικογιάννης Αλέξανδρος

Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος Ιωάννης, Μωυσιάδης Βασίλειος

Τέταρτος: Κατοίκος Κωνσταντίνος

VAR: Σιδηρόπουλος Αναστάσιος

AVAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος

20:50 | 31.08.2025

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Xoυτεσιώτης - Κίνι, Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Ούρονεν - Μίχορλ, Τσιγγάρας - Μπάκου, Τζοβάρας, Παλμεζάνο - Οζέγκοβιτς

Στον πάγκο: Κοσέλεφ, Αθανασίου, Καραμάνης, Φαν Βέερτ, Γιουμπιτάνα, Μουντές, Τσαντίλας, Αμπαρτζίδης, Πάλιουρας, Μπάτος, Τσακμάκης

20:50 | 31.08.2025
20:49 | 31.08.2025

Οι ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ(Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα - Σάστρε, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ - Μεϊτέ, Οζντόεφ - Ιβάνουσετς, Ντεσπόντοφ, Ζίβκοβιτς - Γιακουμάκης

Στον πάγκο: Γκουγκεσασβίλι - Τσιφτσής, Κένι, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Θυμιάνης, Τσοπούρογλου, Καμαρά, Χατσίδης, Τάισον, Τσάλοφ

20:49 | 31.08.2025

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου για τον ΠΑΟΚ, άφησε στον πάγκο, τους Μπάμπα, Κένι και Καμαρά, ενώ εκτός αποστολής έμεινε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

20:49 | 31.08.2025

Λίγες ημέρες μετά τον θρίαμβο επί της Ριέκα στα playoffs του Europa League (5-0) αλλά και τη δύσκολη νίκη της πρεμιέρας (1-0 την ΑΕΛ) μέσα στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στην έδρα του και θέλει να κάνει το 2/2 στο πρωτάθλημα

20:48 | 31.08.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΠΑΟΚ – Ατρόμητος για τη δεύτερη αγωνιστική στη Super League

20:48 | 31.08.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo