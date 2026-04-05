ΠΑΟΚ: «Διαιτητές που δεν ανήκουν στην elite κατηγορία δεν μπορούν να σφυρίζουν τέτοια παιχνίδια»

Ο ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση για τη διαιτησία του Σίλβερστρζακ στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, το οποίο έληξε ισόπαλο χωρίς σκορ στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην ανακοίνωσή της τόνισε ότι διαιτητές που δεν ανήκουν στην elite κατηγορία της UEFA δεν μπορούν να διαχειριστούν τόσο μεγάλα και καθοριστικά παιχνίδια, όπως αυτό της Τούμπας με τον Παναθηναϊκό.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Το σημερινό παιχνίδι απέδειξε ξεκάθαρα ότι διαιτητές που δεν ανήκουν στην ελίτ κατηγορία και δεν προέρχονται από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα, δεν μπορούν να διαχειριστούν μεγάλα και καθοριστικά παιχνίδια.

Δεν μπορούμε να ανεχτούμε λάθη σε τόσο κρίσιμα παιχνίδια. Απαιτούμε από τον Λανουά και την ΕΠΟ να εγγυηθούν την υψηλότερη ποιότητα στις διαιτητικές ομάδες και να διασφαλίσουν ότι το φετινό πρωτάθλημα θα κριθεί δίκαια, αποκλειστικά από τις ομάδες, χωρίς παρεμβάσεις.

Σε διαφορετική περίπτωση, όσοι βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης οφείλουν να αποχωρήσουν».