ΠΑΟΚ: Διάστρεμμα ο Γιακουμάκης, αμφίβολος για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Αγωνία στο «δικέφαλο» για τη συμμετοχή του Έλληνα επιθετικού στο ντέρμπι κορυφής της Super League
Ο Γιακουμάκης
Ο Γιακουμάκης με τη φανέλα του ΠΑΟΚ

Ο Γιώργος Γιακουμάκης αποχώρησε με τραυματισμό από τη νίκη του ΠΑΟΚ στην έδρα της Κηφισιάς και είναι αμφίβολος για το ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής της Super League με τον Ολυμπιακό (08/03/26, 21:00).

Στο 24′ του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά, ο Γιακουμάκης αποχώρησε με ενοχλήσεις στον αστράγαλο του δεξιού του ποδιού, με τις πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών του «δικεφάλου» να κάνουν λόγο για διάστρεμμα.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μαζί με Ολυμπιακό και ΑΕΚ και το ντέρμπι που ακολουθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα κρίνει πολλά στην κατάταξη ενόψει πλέι οφ.

Η κατάσταση του Έλληνα επιθετικού θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες για να γίνει γνωστό αν θα καταφέρει να βοηθήσει τους Θεσσαλονικείς στον Πειραιά.

