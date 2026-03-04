Βαθμολογία Super League: Ο ΠΑΟΚ έφτιαξε τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή και ο Παναθηναϊκός προσπέρασε τον Λεβαδειακό

Τρεις αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Super League, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΟΦΗ και Κηφισιά “καθάρισαν” τις αγωνιστικές υποχρεώσεις που είχαν στο πρωτάθλημα.

Τη νίκη που έψαχνε, για να ανέβει στον κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League και να βρεθεί ισόβαθμος με Ολυμπιακός και ΑΕΚ (53 βαθμοί) πήρε ο ΠΑΟΚ στην έδρα της Κηφισιάς, σε εξ αναβολής ματς για την 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο “δικέφαλος του Βορρά” χρειάστηκε δυο πέναλτι για να πάρει το “διπλό” (1-4) και πλέον θα πάει στο “Καραϊσκάκης”, για ένα μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (το τελευταίο της κανονικής περιόδου).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο 32′ ο Γερεμέγεφ νίκησε από τα έντεκα βήματα τον Ραμίρεζ και έγραψε το 0-1, μετά την παράβαση πέναλτι που έκανε ο Θεοδωρίδης (η μπάλα βρήκε το χέρι του, σε γέμισμα του Ζαφείρη). Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 1-1 με τον Ρουκουνάκη! Ο Έλληνας μέσος εκτέλεσε ένα φάουλ από πάρα πολύ μεγάλη απόσταση, λίγα μέτρα πάνω από τη σέντρα, η μπάλα έσκασε στην περιοχή και κατέληξε στα δίχτυα του Τσιφτσή.

Στο 69′ ο διαιτητής Φωτιάς έδωσε πέναλτι σε μονομαχία του Πέτκοφ με τον Σάντσες, με το VAR να θεωρεί και αυτό ότι υπήρξε αγκωνιά του παίκτη των γηπεδούχων στον μπακ του δικεφάλου” και τον Γερεμέγεφ να σκοράρει και πάλι από τη βούλα του πέναλτι. Το τελικό 1-4 “γράφτηκε” από τους Μπάμπα (87′) και Κωνσταντέλια (90+2).

Στο ματς που προηγήθηκε, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 4-1 του ΟΦΗ στην Λεωφόρο στο εξ’ αναβολής παιχνίδι των δύο ομάδων για την 1η αγωνιστική της Super League. Πλέον, οι “πράσινοι” ανέβηκαν 4οι στον βαθμολογικό πίνακα και στο +3 από τον Λεβαδειακό, τον οποίο αντιμετωπίζουν εκτός έδρας σε λίγες ημέρες. Στην 6η θέση οι Κρητικοί με 28 βαθμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα γκολ των Γεντβάι (7’), Ρενάτο Σάντσες (15’), Αντίνο (51’) και Ζαρουρί (86’) έδωσαν το “τρίποντο” στον Παναθηναϊκό, με τον ΟΦΗ να μειώνει προσωρινά σε 2-1 με τον Σαλσέδο στο 45’+1’.

Τα αποτελέσματα των εξ αναβολής αναμετρήσεων

1η αγωνιστική

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 4-1

18η Αγωνιστική

Κηφισιά – ΠΑΟΚ 1-4

Η βαθμολογία της Super League

1. ΠΑΟΚ 53 βαθμοί

2. Ολυμπιακός 53

3. ΑΕΚ 53

4. Παναθηναϊκός 42

————————————-

5. Λεβαδειακός 39

6. ΟΦΗ 28

7. Άρης 28

8. Ατρόμητος 27

————————————–

9. Βόλος 27

10. Κηφισιά 24

11. Παναιτωλικός 21

12. ΑΕΛ Novibet 21

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 12

H επόμενη αγωνιστική (24η)

Σάββατο 7 Μαρτίου

Αρης – Ατρόμητος (17:00)

ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet (18:00)

Κυριακή 8 Μαρτίου

Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός (16:00)

Βόλος – ΟΦΗ (17:00)

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός (19:00)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (21:00)

Δευτέρα 9 Μαρτίου

Παναιτωλικός – Κηφισιά (18:00)