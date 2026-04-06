ΠΑΟΚ: Ένα ευχαριστώ είναι λίγο για όλον αυτόν τον κόσμο, η ομάδα μας δεν τα παρατά

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ευχαρίστησε τον κόσμο της ομάδας για την παρουσία του στην Τούμπα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στέλνοντας μήνυμα ενότητας μετά το αρνητικό ξεκίνημα στα πλέι οφ.

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την έδρα του, μένοντας στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό στην πρώτη αγωνιστική των πλέι οφ και είδε την απόστασή του από την πρωτοπόρο ΑΕΚ να αυξάνεται στους 5 βαθμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με ανακοίνωσή τους, οι Θεσσαλονικείς στάθηκαν στη στήριξη του κόσμου, στέλνοντας μήνυμα συσπείρωσης εν όψει της συνέχειας.

“Αυτή η ομάδα έχει μάθει να μην τα παρατά“.

“Ένα “ευχαριστώ” είναι λίγο για όλο αυτόν τον κόσμο, που υπό οποιεσδήποτε συνθήκες είναι ο 12ος παίκτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τίποτα δεν μπορεί να μας απογοητεύσει και κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας κάνει να χάσουμε τον στόχο από τα μάτια μας.

Ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς. Έχουμε μπροστά μας πέντε συν έναν τελικούς. Μάχες που πρέπει και μπορούμε να δώσουμε.

Αυτή η ομάδα μας έχει μάθει να μην τα παρατά. Έχουμε αποδείξει ότι βρίσκούμε τον τρόπο να επιστρέφουμε, ακόμη κι όταν πολλοί σπεύδουν να μας ξεγράψουν. Και είμαστε σίγουροι πως θα το κάνουμε ξανά.

Τώρα είναι η στιγμή να μείνουμε όλοι ένα. Πιο κοντά από ποτέ. Με πίστη, με πάθος, με καρδιά. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Οι μάχες για τους μεγάλους στόχους είναι μπροστά μας”, αναφέρει το μήνυμα της ασπρόμαυρης ΠΑΕ.