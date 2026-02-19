ΠΑΟΚ: Ενοχλήσεις για τον Λόβρεν και νέα ανησυχία στον «δικέφαλο»

Δεν σταματούν τα προβλήματα στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Ντέγιαν Λόβρεν αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι με τη Θέλτα και θα κάνει μαγνητική στο γόνατο για να φανεί το μέγεθος του προβλήματος.

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε 2-1 από την Θέλτα στην Τούμπα, έχοντας πολλές απουσίες (Μεϊτέ, Πέλκας, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Ντεσπόντοφ και Γιακουμάκης) και κατά τη διάρκεια του αγώνα προέκυψε ακόμα ένα πρόβλημα, καθώς ο Λόβρεν αποχώρησε με ενοχλήσεις στον έσω πλάγιο, οι οποίες προήλθαν από μία σύγκρουση με αντίπαλο.

Ο έμπειρος στόπερ αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, ενώ είναι δεδομένο πως θα απουσιάσει από το Κυριακάτικο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΛ Novibet.