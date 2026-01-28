ΠΑΟΚ: «Εντολή Σαββίδη να φροντίσουμε τα πάντα για τους οπαδούς»

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ ζει μία νέα τραγωδία με το θάνατο 7 οπαδών του στη Ρουμανία και ο Ιβάν Σαββίδης έχει δώσει εντολή στους ανθρώπους της ομάδας να φροντίσουν για τα πάντα.

Αυτό έκανε γνωστό το μέλος του δ.σ. της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Μάριος Τσάκας, ο οποίος και εξήγησε την κατάσταση στο εσωτερικό της ομάδας, αλλά και την επικοινωνία με τον Ιβάν Σαββίδη, μιλώντας στο OPEN.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μάριος Τσάκας ανέφερε τα εξής: «Από τα ξημερώματα φτάσαμε στην πόλη που βρίσκονται οι τρεις τραυματίες. Θέλουμε να ελπίζουμε πώς η υγεία τους θα εξελιχθεί καλά. Είμαστε σε επικοινωνία με τις προξενικές αρχές, για το πόσο και αν θα παραμείνουν εδώ ή θα αναχωρήσουν για τη Θεσσαλονίκη.

Είμαστε σε επικοινωνία με τους γιατρούς. Μέχρι στιγμής είναι όλα καλά σε θέμα επικοινωνίας, αλλά είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Διαφορετική η διαχείριση στα επτά θύματα. Η εντολή του προέδρου (σ.σ. Σαββίδης) είναι να φροντίσουμε τα πάντα, για να γίνει με τον πλέον ανώδυνο τρόπο όλο αυτό για τις οικογένειες. Να μην έχουν καμία σκοτούρα για όλα τα διαδικαστικά. Ζώντας αυτή την κατάσταση εδώ, δεν έχω στο μυαλό μου τον αυριανό αγώνα. Όλα αυτά έρχονται σε δεύτερη μοίρα».