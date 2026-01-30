ΠΑΟΚ: Έρχεται Φεβρουάριος με πρόγραμμα «φωτιά» σε Ελλάδα και Europa League

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε στην έδρα της Λιόν με 4-2 κι έτσι δεν μπόρεσε να μπει στην πρώτη 8αδα της League Phase του Europa League, γεγονός που… φόρτωσε το πρόγραμμά του με δυο ακόμα αναμετρήσεις.

Αυτό σημαίνει ότι το αγωνιστικό πρόγραμμα του ΠΑΟκ φορτώθηκε ακόμα περισσότερο, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν μπροστά τους έναν… ζόρικο Φεβρουάριο. Μπορεί το ξεκίνημα να είναι θεωρητικά εύκολο (εντός έδρας με Πανσερραϊκό για τη Super League) αλλά η συνέχεια είναι γεμάτη με “μεγάλα” ματς.

Για τον ΠΑΟΚ, ακολουθεί στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ενώ στη συνέχεια υπάρχει το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Άρη, για τη Super League. Θα ακολουθήσει η ρεβάνς με τους “πράσινους” στο Κύπελλο Betsson, αλλά και το μεγάλο ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Τούμπα.

Στις 19 Φεβρουαρίου ο ΠΑΟΚ θα παίξει εντός έδρας με τη Θέλτα ή τον Ερυθρό Αστέρα, χωρίς να έχει στη διάθεδή του τους Κωνσταντέλια και Γιακουμάκη. Στις 22.02.2026 ο “δικέφαλος του Βορρά” θα φιλοξενηθεί από την ΑΕΛ Novibet και ο μήνας θα ολοκληρωθεί με αγώνα ρεβάνς για τα playoffs του Europa League, στο Βίγκο ή στο Βελιγράδι.

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ τον Φεβρουάριο

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 19.30

ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός (S.L.)

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, 20:30

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (Κύπελλο)

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 19:00

Άρης – ΠΑΟΚ (S.L.)

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, 20:30

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (Κύπελλο)

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, 19:30

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (S.L.)

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

ΠΑΟΚ – Θέλτα ή Ερυθρός Αστέρας

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, 18:00

ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ (S.L)

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου

Θέλτα ή Ερυθρός Αστέρας – ΠΑΟΚ