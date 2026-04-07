ΠΑΟΚ για Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Ενέπνευσε γενιές με το ήθος του και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο»

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου πέθανε σε ηλικία 81 ετών και ο ΠΑΟΚ θρηνεί για το θάνατο του πατέρα του προπονητή του, Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος και βρέθηκε τις τελευταίες μέρες στο Βουκουρέστι για να αποχαιρετήσει τον πατέρα του.

Ο ΠΑΟΚ έκανε έτσι και ανάρτηση για να πει το δικό του αντίο στον Μιρτσέα Λουτσέσκου και να ευχηθεί συλλυπητήρια στον Ραζβάν Λουτσέσκου, για την απώλεια του πατέρα του και θρύλου του παγκόσμιο ποδοσφαίρου.

Η ανάρτηση του ΠΑΟΚ

Ένας θρυλικός προπονητής. Ένας σπουδαίος άνθρωπος. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Μιρτσέα Λουτσέσκου. Έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ενέπνευσε γενιές με το ήθος, τη γνώση και την προσωπικότητά του.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, στεκόμαστε στο πλευρό του Ράζβαν και της οικογένειάς του, εκφράζοντας τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Καλό ταξίδι…

Σε αυτές τις δύσκολες… pic.twitter.com/NZVKySmdKu — PAOK FC (@PAOK_FC) April 7, 2026

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου πέθανε μετά από καρδιακή προσβολή, στο νοσοκομείο του Βουκουρεστίου.