ΠΑΟΚ για το δυστύχημα με τους οπαδούς στη Ρουμανία: «Θα ενημερώσουμε υπεύθυνα αποφεύγοντας κάθε βιαστική ή ανεπιβεβαίωτη αναφορά»

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τοποθετήθηκε για το τραγικό δυστύχημα με τους οπαδούς της ομάδας της Θεσσαλονίκης στη Ρουμανία.

Επτά νεκροί, 3 τραυματίες, 2 πολύ σοβαρά και ένας πιο ελαφρά ο απολογισμός του τραγικού δυστυχήματος με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, οι οποία μετέβαιναν οδικώς στη Γαλλία για την αναμέτρηση της αγαπημένης τους ομάδας με τη Λιόν για το Europa League.

Στην πρώτη ενημέρωση της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ συνέστησε ψυχραιμία και ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να υπάρχει σαφή εικόνα για το τί έχει συμβεί και ποια είναι η κατάσταση των εμπλεκομένων.

Εκπρόσωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι από την πρώτη στιγμή σε επαφή με το πρωθυπουργικό γραφείο, τα υπουργεία Εξωτερικών, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη και την ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι για το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν στο τραγικό δυστύχημα.

Άνθρωποι της διοίκησης που συνεργάζονται ήδη με τις ρουμανικές αρχές μεταβαίνουν και στη Ρουμανία στο σημείο του δυστυχήματος, όπου σπεύδει και το προσωπικό της ελληνικής διπλωματικής αποστολής από το Βουκουρέστι.

Η αντίδραση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Βαρύ είναι το κλίμα που επικρατεί τις τελευταίες ώρες γύρω από την αναμέτρηση Λιόν – ΠΑΟΚ, μετά το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο εμπλέκονται δέκα Έλληνες πολίτες που ταξίδευαν προς τη Γαλλία. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα τραγικό συμβάν στην περιοχή του Τίμις, με αναφορές για επτά νεκρούς και τρεις τραυματίες, ωστόσο η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και δεν υπάρχει πλήρης, επίσημη εικόνα για τα πρόσωπα και τις ακριβείς συνθήκες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο επίσημος ΠΑΟΚ παρενέβη πριν από λίγο ζητώντας ψυχραιμία και υπευθυνότητα. Από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ τονίζεται ότι δεν πρέπει να μεταδίδονται πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί και μπορεί να προκαλέσουν πανικό ή σύγχυση, ειδικά σε μια τόσο ευαίσθητη στιγμή. Παράλληλα, γίνεται γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, τόσο σε ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να υπάρξει σαφής εικόνα για το τι έχει συμβεί και ποια είναι η κατάσταση των εμπλεκομένων.

Από την πλευρά του συλλόγου υπογραμμίζεται ότι οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση θα γίνει μόνο όταν υπάρχουν ασφαλή και διασταυρωμένα στοιχεία. Το ζητούμενο, αυτή τη στιγμή, είναι η σωστή πληροφόρηση και ο σεβασμός απέναντι σε μια υπόθεση που αφορά ανθρώπινες ζωές. Όλα τα υπόλοιπα περνούν σε δεύτερη μοίρα, μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως η εικόνα από τις αρμόδιες αρχές. Ο ΠΑΟΚ έχει καταστήσει σαφές ότι θα ενημερώσει υπεύθυνα για οτιδήποτε νεότερο προκύψει, αποφεύγοντας κάθε βιαστική ή ανεπιβεβαίωτη αναφορά».