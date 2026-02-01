Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Η Τούμπα πήρε «φωτιά» για τους οπαδούς που σκοτώθηκαν, απίθανες εικόνες στο 27ο λεπτό του ματς με τον Πανσερραϊκό

Συγκλονιστικές εικόνες με τους πυρσούς που άναψαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Τρομερές στιγμές στην Τούμπα, στο 27ο λεπτό του ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός για τη Super League, με τους φίλους του “δικεφάλου του Βορρά” να τιμούν τα αδικοχαμένα “αδέρφια” τους και με τους παίκτες να κοιτάζουν αποσβολομένοι.

Η νύχτα έγινε… μέρα στην Τούμπα, με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ να ανάβουν πυρσούς και καπνογόνα στο 27:01 (η ημερομηνία του τροχαίου δυστυχήματος) σε ολόκληρο το γήπεδο για να τιμήσουν τους επτά οπαδούς που έχασαν τη ζωή τους στο πολύνεκρο τροχαίο της Ρουμανίας.

Η συγκίνηση ήταν έκδηλη στα πρόσωπα των παικτών του ΠΑΟΚ με το παιχνίδι φυσικά να διακόπτεται για λίγα λεπτά ώστε να καθαρίσει η ατμόσφαιρα.

