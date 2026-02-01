ΠΑΟΚ: Η Τούμπα πήρε «φωτιά» για τους οπαδούς που σκοτώθηκαν, απίθανες εικόνες στο 27ο λεπτό του ματς με τον Πανσερραϊκό

Τρομερές στιγμές στην Τούμπα, στο 27ο λεπτό του ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός για τη Super League, με τους φίλους του “δικεφάλου του Βορρά” να τιμούν τα αδικοχαμένα “αδέρφια” τους και με τους παίκτες να κοιτάζουν αποσβολομένοι.

Η νύχτα έγινε… μέρα στην Τούμπα, με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ να ανάβουν πυρσούς και καπνογόνα στο 27:01 (η ημερομηνία του τροχαίου δυστυχήματος) σε ολόκληρο το γήπεδο για να τιμήσουν τους επτά οπαδούς που έχασαν τη ζωή τους στο πολύνεκρο τροχαίο της Ρουμανίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συγκίνηση ήταν έκδηλη στα πρόσωπα των παικτών του ΠΑΟΚ με το παιχνίδι φυσικά να διακόπτεται για λίγα λεπτά ώστε να καθαρίσει η ατμόσφαιρα.