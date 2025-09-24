ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Για τη νίκη που θα αλλάξει το κλίμα στην Τούμπα στην πρεμιέρα του Europa League οι Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από δύο αρνητικά αποτελέσματα κόντρα σε Λεβαδειακό (ήττα 4-1 εκτός έδρας) και Παναιτωλικό (ισοπαλία 0-0 εντός έδρας) και υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League (24/09/25, 19:45, Newsit.gr, Cosmote Sport 2).

Οι Θεσσαλονικείς θέλουν να εκμεταλλευτούν την κατάμεστη Τούμπα και ξεκινήσουν με το δεξί στο Europa League. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ δε θα είναι εύκολο, καθώς οι ισραηλινοί είναι καλή ομάδα και βρίσκονται στην πρώτη θέση του εγχώριου πρωταθλήματός τους.

Η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου θα έχει μία απουσία για την αναμέτρηση. Ο Δημήτρης Πέλκας θα απουσιάσει, εξαιτίας της θλάσης που τον ταλαιπωρεί. Οι φιλοξενούμενοι έχουν και αυτοί μία απουσία, αυτή του βασικού επιθετικού τους Ίον Νικολαέσκου.

Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Γερμανός διαιτητής Γιαμπλόνσκι. Στη θύρα 8 της Τούμπας θα βρίσκονται 200 φίλαθλοι της Μακάμπι Τελ Αβίβ.