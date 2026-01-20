Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Μπέτις: Εξαιρετικά αμφίβολος ο Κωνσταντέλιας για το ματς στο Europa League

Δύσκολα θα προλάβει και ο Ιβανούσετς το ματς της Τούμπας
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας (ΦΩΤΟ Eurokinissi)

Εκτός προπόνησης του ΠΑΟΚ έμεινε την Τρίτη (20.01.2026) ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης με την Μπέτις (22.01.2026, 19:45, Newsit.gr) για τη League Phase του Europa League.

Την ίδια στιγμή, ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τον Λούκα Ιβάνουσετς να ακολουθεί πρόγραμμα θεραπείας. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ είναι εξαιρετικά αμφίβολοι για το εντός έδρας παιχνίδι με τους Ισπανούς.

Θυμίζουμε ότι και η ομάδα της Μπέτις θα έρθει στην Θεσσαλονίκη με πολλές απουσίες, με κορυφαία αυτή του Άντονι.

