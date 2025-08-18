Συμβαίνει τώρα:
ΠΑΟΚ: «Μπλόκο» στους οπαδούς των Θεσσαλονικέων για το ματς με την Ριέκα στην Κροατία

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Κροατίας “σηκώνει” απαγορευτικό στους φίλους του “δικεφάλου του Βορρά”
Οπαδοί του ΠΑΟΚ σε εκτός έδρας ευρωπαϊκό ματς της ομάδας (ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την προσεχή Πέμπτη τη Ριέκα στο Ζάγκρεμπ (21.08.2025, 21:45), στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τα playoffs του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ είχε ζητήσει εισιτήρια για τους οπαδούς του, που ήθελαν να ταξιδέψουν στην Κροατία, ωστόσο, δεν τα είχε λάβει ακόμα. Όπως φαίνεται, δεν θα τα λάβει καθόλου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Κροατίας απηύθυνε αίτημα, να μην υπάρξουν οπαδοί του ΠΑΟΚ στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Ριέκα. Αυτή η εξέλιξη ήρθε έπειτα από σχετικό έγγραφο της τοπικής Αστυνομίας και αυτό θα σταλεί από την αντίπαλο του ΠΑΟΚ στην UEFA.

Η τοπική αστυνομία θεωρεί ότι το παιχνίδι είναι υψηλού ρίσκου και συνυπολογίζοντας -όπως αναφέρει στο έγγραφο της- “προηγούμενες εμπειρίες”, εισηγείται να διεξαχθεί το παιχνίδι χωρίς φιλοξενούμενους οπαδούς.

Αθλητικά
