Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Ο δρόμος προς τη League Phase του Europa και του Conference League

Τα αποτελέσματα των πιθανών αντιπάλων του
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 0-0 με τη Βόλφσμπεργκερ στην Τούμπα και θα παλέψει για την πρόκριση στα πλέι οφ του Europa League στη ρεβάνς της Αυστρίας (14/08, 20:00). 

Εάν ο ΠΑΟΚ ξεπεράσει το εμπόδιο των Αυστριακών, θα βρει μπροστά του στα πλέι οφ του Europa League τον νικητή του Ριέκα – Σέλμπουρν, με τη δεύτερη να φεύγει με τεράστια διπλό από την Κροατία (1-2) την Τετάρτη (06/08).

Αν αποκλειστεί από τη Βόλφσμπεργκερ, τότε στα πλέι οφ του Conference League τον περιμένει ο νικητής του Αράζ – Ομόνοια, με την κυπριακή ομάδα να έχει εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση μετά το 4-0 στο Αζερμπαϊτζάν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo