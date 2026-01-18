Αθλητικά

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ live για την 17η αγωνιστική της Super League

Δύσκολο εμπόδιο για τους Θεσσαλονικείς στην Τούμπα
Ο Μιχαηλίδης στο ΠΑΟΚ - ΟΦΗ
Super League
17η αγωνιστική
1 - 0
1ο ημίχρονο
Ο Μιχαηλίδης στο ΠΑΟΚ - ΟΦΗ/ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ για την 17η αγωνιστική της Super League με στόχο τη νίκη και θα παραταχθεί χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια που ένιωσε αδιαθεσία και έμεινε εκτός αποστολής. Ο Δικέφαλος είναι στη δεύτερη θέση με 38 βαθμούς και οι Κρητικοί 10οι με 15 βαθμούς.

19:15 | 18.01.2026
18'
Γκολ για τον ΠΑΟΚ με τον Πέλκα

Ο Χατσίδης σούταρε έξω από την περιοχή με τον Χριστογεώργο να αποκρούει, αλλά ο Πέλκας ήταν εκεί για να σκοράρει στην επεναφορά από πλάγια θέση. Έξαλλα πανηγύρισε το γκολ το Λουτσέσκου

19:05 | 18.01.2026
7'
Κι άλλη καλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Ο Πέλκας μπήκε στην περιοχή και γύρισε την μπάλα με την άμυνα του ΟΦΗ και τον Χριστογεώργο να καταφέρνουν να απομακρύνουν τον κίνδυνο

19:04 | 18.01.2026
Ωραίο πανό για τον «παππού» Τάισον στην κερκίδα της Τούμπας
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
19:01 | 18.01.2026
3'
Πρώτη απειλή από τον ΠΑΟΚ με τον Γιακουμάκη

Ο Ζαφείρης έκανε τη σέντρα και ο Πούγγουρας πρόλαβε να κόψει το σουτ του Γιακουμάκη και να διώξε σε κόρνερ

18:59 | 18.01.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι στην Τούμπα
18:58 | 18.01.2026

Διαιτητής: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)

Βοηθοί: Ράινχαρντ Μπούξμπαουμ (Ανατολικής Αττικής), Χρήστος Ψύλλος (Λέσβου)

4ος Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς (Λέσβου)

VAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

AVAR: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

18:56 | 18.01.2026
Οι δύο ομάδες έκαναν την είσοδό τους στο γήπεδο
18:53 | 18.01.2026

Στον πάγκο για το Δικέφαλο είναι οι Γκουγκεσασβίλι, Μοναστηρλής, Σάστρε, Μπάμπα, Λόβρεν, Κετζιόρα, Μπιάνκο, Καμαρά, Μπέρδος, Ζίβκοβιτς, Γερεμέγεφ, Μύθου

18:53 | 18.01.2026
Η ενδεκάδα του ΟΦΗ

ριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Σενγκέλια, Σαλσίδο, Ισέκα

18:53 | 18.01.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφείρης, Μεϊτέ, Χατσίδης, Πέλκας, Τάισον, Γιακουμάκης

18:49 | 18.01.2026
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έμεινε εκτός αποστολής για τον ΠΑΟΚ λόγω αδιαθεσίας και δεν θα μπορέσει να βοηθήσει τους συμπαίκτες του
18:49 | 18.01.2026

Η ομάδα του Λουτσέσκου και αυτή έρχεται από μεγάλη νίκη – πρόκριση στο «Γ. Καραϊσκάκης» με αντίπαλο τον Ολυμπιακό

18:45 | 18.01.2026

Ο ΟΦΗ προέρχεται από μεγάλη πρόκριση κόντρα στην ΑΕΚ για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson και η ψυχολογία των ανθρώπων στην ομάδα είναι στα ύψη

18:45 | 18.01.2026

Ο ΠΑΟΚ είναι στη δεύτερη θέση με 38 βαθμούς και θέλει τη νίκη για να ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας και να περιμένει απώλεια βαθμών από την ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για να ξεφύγει

18:45 | 18.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ για την 17η αγωνιστική της Super League

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
427
125
100
88
80
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo