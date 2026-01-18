ΠΑΟΚ – ΟΦΗ live για την 17η αγωνιστική της Super League

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ για την 17η αγωνιστική της Super League με στόχο τη νίκη και θα παραταχθεί χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια που ένιωσε αδιαθεσία και έμεινε εκτός αποστολής. Ο Δικέφαλος είναι στη δεύτερη θέση με 38 βαθμούς και οι Κρητικοί 10οι με 15 βαθμούς.
Ο Χατσίδης σούταρε έξω από την περιοχή με τον Χριστογεώργο να αποκρούει, αλλά ο Πέλκας ήταν εκεί για να σκοράρει στην επεναφορά από πλάγια θέση. Έξαλλα πανηγύρισε το γκολ το Λουτσέσκου
Ο Πέλκας μπήκε στην περιοχή και γύρισε την μπάλα με την άμυνα του ΟΦΗ και τον Χριστογεώργο να καταφέρνουν να απομακρύνουν τον κίνδυνο
Ο Ζαφείρης έκανε τη σέντρα και ο Πούγγουρας πρόλαβε να κόψει το σουτ του Γιακουμάκη και να διώξε σε κόρνερ
Διαιτητής: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)
Βοηθοί: Ράινχαρντ Μπούξμπαουμ (Ανατολικής Αττικής), Χρήστος Ψύλλος (Λέσβου)
4ος Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς (Λέσβου)
VAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)
AVAR: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)
Στον πάγκο για το Δικέφαλο είναι οι Γκουγκεσασβίλι, Μοναστηρλής, Σάστρε, Μπάμπα, Λόβρεν, Κετζιόρα, Μπιάνκο, Καμαρά, Μπέρδος, Ζίβκοβιτς, Γερεμέγεφ, Μύθου
ριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Σενγκέλια, Σαλσίδο, Ισέκα
Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφείρης, Μεϊτέ, Χατσίδης, Πέλκας, Τάισον, Γιακουμάκης
Η ομάδα του Λουτσέσκου και αυτή έρχεται από μεγάλη νίκη – πρόκριση στο «Γ. Καραϊσκάκης» με αντίπαλο τον Ολυμπιακό
Ο ΟΦΗ προέρχεται από μεγάλη πρόκριση κόντρα στην ΑΕΚ για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson και η ψυχολογία των ανθρώπων στην ομάδα είναι στα ύψη
Ο ΠΑΟΚ είναι στη δεύτερη θέση με 38 βαθμούς και θέλει τη νίκη για να ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας και να περιμένει απώλεια βαθμών από την ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για να ξεφύγει
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ για την 17η αγωνιστική της Super League