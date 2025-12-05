ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 1-3: «Ερυθρόλευκος» θρίαμβος και δεύτερος σερί τίτλος για τους Πειραιώτες στο League Cup του βόλεϊ ανδρών

Ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στον ΠΑΟΚ στον τελικό του League Cup του βόλεϊ ανδρών και πήρε τη νίκη με 3-1 σετ (25-17, 25-20, 23-25, 25-23), κατέκτησε τον τίτλο για δεύτερη σερί χρονιά και 8η στην ιστορία του.

Με ασταμάτητο τον Τζούριτς και το μπλοκ να δουλεύει εξαιρετικά στο πρώτο σετ, ο Ολυμπιακός έγινε από νωρίς το “αφεντικό” του αγώνα και αφού πήρε εύκολα το πρώτο σετ, κατάφερε στη συνέχεια να “καθαρίσει” τον ΠΑΟΚ. Με ένα φοβερό σερί μετά το 17-17, ο Ολυμπιακός έφθασε εύκολα στο 25-20 στο δεύτερο σετ, για να κάνει άνετα το 2-0 και να βάλει τις βάσεις για την κατάκτηση του τίτλου στο League Cup του βόλεϊ ανδρών.

Στο τρίτο σετ, οι Θεσσαλονικείς “πάλεψαν” για τη μείωση του σκορ και την ανατροπή, προηγούμενοι με 18-15, πριν διακοπεί το ματς για λίγα λεπτά, με πρόβλημα στο φωτισμό, αφού φαίνεται ότι η κακοκαιρία στην Αττική “έριξε” το ρεύμα.

Η αναμέτρηση στο κλειστό “Ανδρέας Βαρίκας” του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη συνεχίστηκε μετά από λίγα λεπτά και ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμά του μέχρι το τέλος, παρά τη μείωση του σκορ από τους Πειραιώτες, πριν το 25-23. Όλα κρίθηκαν όμως στο τέταρτο σετ, όπου ο Ολυμπιακός βρέθηκε να χάνει με 20-15, αλλά με ένα εκπληκτικό ντεμαράζ στο φινάλε, έφθασε στο 25-23 και έκανε το 3-1, πανηγυρίζοντας τη νίκη και τον τίτλο του League Cup του βόλεϊ ανδρών.

Τα σετ: 17-25, 20-25, 25-23, 23-25

Οι νικητές του League Cup

2011-12: Φοίνικας Σύρου

2012-13: Ολυμπιακός

2013-14: ΑΕΚ

2014-15: Ολυμπιακός

2015-16: Ολυμπιακός

2016-17: Ολυμπιακός

2017-18: Ολυμπιακός

2018-19: Ολυμπιακός

2019-20: Παναθηναϊκός

2020-21: Φοίνικας Σύρου

2021-22: Παναθηναϊκός

2022-23: Παναθηναϊκός

2023-24: Παναθηναϊκός

2024-25: Ολυμπιακός

2025-26: Ολυμπιακός