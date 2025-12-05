Συμβαίνει τώρα:
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Η απονομή του τροπαίου του League Cup του βόλεϊ ανδρών στους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στο βόλεϊ ανδρών
Οι παίκτες του Ολυμπιακού με το τρόπαιο του League Cup (KLODIAN LATO
Οι παίκτες του Ολυμπιακού με το τρόπαιο του League Cup (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-1 σετ (25-17, 25-20, 23-25, 25-23) του ΠΑΟΚ στον τελικό του League Cup του βόλεϊ ανδρών στη Νέα Σμύρνη και κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της σεζόν.

Με μία επιβλητική εμφάνιση στο γήπεδο του Πανιωνίου, ο Ολυμπιακός “σάρωσε” για μία ακόμη φορά τον ΠΑΟΚ σε τελικό (“μετράει” πλέον 4/4) και πήρε back to back τον τίτλο στο League Cup του βόλεϊ ανδρών.

Μετά το φινάλε του αγώνα, οι παίκτες του Ολυμπιακού ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς μέσα στο παρκέ, ενώ στη συνέχεια σήκωσαν και το πρώτο τρόπαιο της σεζόν, σε πανηγυρικό κλίμα, παρά την απουσία οπαδών στο γήπεδο, για λόγους ασφαλείας.

 
 
 
 
 
Αυτός ήταν ο 337ος τίτλος για τον σύλλογο του Πειραιά σε όλα τα αθλήματα.

