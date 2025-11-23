ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Μεγάλο ματς στο κατάμεστο Παλατάκι για τη GBL

Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Θεσσαλονίκη, στην έδρα του φορμαρισμένου ΠΑΟΚ, για την 8η αγωνιστική της GBL (23.11.2025, 16:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)!

Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να κάνει το 8/8 στη GBL, λίγες ημέρες μετά τη δύσκολη νίκη του επί της Παρί για τη Euroleague και ενόψει του αγώνα στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα (26.11.2025, 20:30, Newsit.gr).

Απ’ την μεριά του, ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να δώσει συνέχεια στο θετικό του σερί 5 νικών που έχει στη GBL σε ένα κατάμεστο Παλατάκι (έχει ανακοινωθεί sold out), τη στιγμή που συνεχίζονται οι εξελίξεις, σχετικά με το ιδιοκτησιακό της ομάδας και την προσπάθεια του Τέλη Μυστακίδη, να αναλάβει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ΚΑΕ.

Θυμίζουμε ότι την Παρασκευή (21.11.2025) η ΕΕΑ ενέκρινε την μεταβίβαση των μετοχών της ΚΑΕ στον Τέλη Μυστακίδη, όμως στη συνέχεια ακολούθησαν ανακοινώσεις που αφορούν την αποπληρωμή των χρεών, από τις οποίες έχει προκληθεί μπέρδεμα και σειρά ανακοινώσεων από τις δυο πλευρές.

Στα αγωνιστικά του Ολυμπιακού, ο ΜακΚίσικ (είναι εκτός της λίστας με τους ξένους που είναι διαθέσιμοι) συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό στον προσαγωγό, ενώ οι Έβανς και Φαλ συνεχίζουν να μην είναι διαθέσιμου στον Γιώργο Μπαρτζώκα, λόγω των τραυματισμών τους. Ο Γιούρι Ζντοβτς δεν έχει να διαχειριστεί προβλήματα απουσιών στον ΠΑΟΚ.

Το σημερινό παιχνίδι θα είναι το 141ο μεταξύ των δύο ομάδων από καταβολής της κορυφαίας κατηγορίας, με τον Ολυμπιακό να μετρά 97 νίκες, οι 14 από τις οποίες είναι συνεχόμενες μετά την τελευταία του ΠΑΟΚ που σημειώθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2018 (78-71). Στα χρόνια του επαγγελματικού πρωταθλήματος, οι “ερυθρόλευκοι” μετρούν 68 νίκες έναντι 19 των “ασπρόμαυρων”.

Νωρίτερα, στις 13:00, το Μαρούσι φιλοξενεί τον Ηρακλή, σε αναμέτρηση που επίσης θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.