ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0 τελικό: Στραβοπάτημα του «δικεφάλου» στο δρόμο προς τον τίτλο της Super League

Super League
1η αγωνιστική των πλέι οφ
Τελικό σκορ
Ο Ζαρουρί με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)
ΠΑΟΚ έμεινε ισόπαλος χωρός σκορ με τον Παναθηναϊκό στην πρώτη αγωνιστική των πλέι οφ της Super League και έχασε την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ
20:58 | 05.04.2026
20:57 | 05.04.2026
Ο ΠΑΟΚ ήταν κατώτερος των περιστάσεων και ο Παναθηναϊκός είχε τον τρόπο να του κλείσει το δρόμο προς την περιοχή του
20:54 | 05.04.2026
Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες χωρίς σκορ
20:49 | 05.04.2026
95'
Απείλησε με τον Σάντσες ο Παναθηναϊκός
20:46 | 05.04.2026
90'
Πέντε τα λεπτά των καθυστερήσεων
20:40 | 05.04.2026
88'
Ο Τσέριν πέρασε στη θέση του Τσιριβέγια
20:39 | 05.04.2026
83'
Ο ΠΑΟΚ καλείται να πιέσει στα τελευταία λεπτά του αγώνα αν θέλει να μην χάσει έδαφος στη μάχη του τίτλου
20:35 | 05.04.2026
80'
Ο Οζντόεφ δοκίμασε ένα σουτ από μακριά με την μπαλα να περνάει πολύ μακριά από την εστία του Παναθηναϊκού
20:34 | 05.04.2026
77'
Οι αλλαγές έχουν χαλάσει το ρυθμό του αγώνα
20:33 | 05.04.2026
76'
Ο Καμαρά πέρασε στη θέση του Ζαφείρη
20:29 | 05.04.2026
75'
Τρεις αλλαγές για τον Παναθηναϊκό
Ο Αντίνο στη θέση του Ταμπόρδα, ο Σφιντέρσκι αντί του Τετέι και ο Σάντσες αντικατέστησε τον Μπακασέτα
20:27 | 05.04.2026
71'
Ο Πέλκας πέρασε στη θέση του Χατσίδη
20:23 | 05.04.2026
68'
Δύο αλλαγές για τον ΠΑΟΚ
Ο Σάντσες αντικατέστησε τον Σάστρε και ο Γιακουμάκης τον Γερεμέγεφ
20:21 | 05.04.2026
65'
Τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό
Ο Ζαρουρί, που ξεκίνησε από ελεγχόμενη θέση, αστόχησε σε σουτ από πλεονεκτική θέση
20:17 | 05.04.2026
64
Ο Ζαρουρί αντικατέστησε τον Πελίστρι
20:14 | 05.04.2026
59'
Πολύ καλύτερος ο ρυθμός του δευτέρου ημιχρόνου
Ο ΠΑΟΚ παλεύει για το γκολ και ο Παναθηναϊκός ψάχνει να εκμεταλλευτεί την όποια ευκαιρία
20:11 | 05.04.2026
56'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό
Ο Γεντβάι πήγε να εκμεταλλευτεί το τσαφ του Τετέι και σούταρε με το αριστερό με την μπάλα να κοντράρει ελάχιστα και να περνάει λίγο δίπλα από το δοκάρι του Τσιφτσή
20:06 | 05.04.2026
53'
Ο ΠΑΟΚ έχει μπει αποφασισμένος στο δεύτερο ημίχρονο να πιέσει για το γκολ της νίκης
20:03 | 05.04.2026
47'
Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ
Ο Λαφόν απέκρουσε το τετ α τετ του Γερεμέγεφ, όλα ξεκίνησαν από κούρσα του Κωνσταντέλια από τη μία περιοχή στην άλλη
20:03 | 05.04.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
20:02 | 05.04.2026
Χωρίς αλλαγές θα ξεκινήσει το δεύτερο μέρος
20:01 | 05.04.2026
Βγήκαν από τα αποδυτήρια οι δύο ομάδες
19:59 | 05.04.2026
Ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
19:46 | 05.04.2026
Ο Ντεσπόντοφ έγινε γνωστό ότι έμεινε εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων στη μέση
19:37 | 05.04.2026
Χωρίς καθυστερήσεις ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο
19:35 | 05.04.2026
37'
Ο ρυθμός του αγώνα είναι κακός και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τελική εντός εστίας
Όλες οι φάσεις του αγώνα έχουν προέλθει από κεφαλιές
19:33 | 05.04.2026
34'
Καλή στιγμή με τον Γεντβάι για τον Παναθηναϊκό
Ο Κροάτης προσπάθησε να ανοίξει το σκορ στην Τούμπα, όμως το σουτ του πέρασε δίπλα από την εστία του Τσιφτσή
19:28 | 05.04.2026
32'
Στο έδαφος ο Ταμπόρδα μετά από επεσόδιο με τον Κεντζιόρα
19:26 | 05.04.2026
29'
Κίτρινη κάρτα στον Τάισον για θέατρο
19:25 | 05.04.2026
26'
Ο Γεντβάι πήρε την κεφαλιά από φάουλ του Μπακασέτα, όμως η μπάλα κατέληξε αρκετά άουτ
19:20 | 05.04.2026
23'
Νεά απειλή από τον ΠΑΟΚ
Ο Μπάμπα έκανε μία παράλληλη συρτή σέντρα, όμως η μπάλα πέρασε από όλους και ο ΠΑΟΚ δεν έκανε τελική ενέργεια
19:16 | 05.04.2026
20'
Σε στάση αναμονής ο Παναθηναϊκός
Η ομάδα του Μπενίτεθ περιμένει πίσω από την μπάλα και ψάχνει την ευκαιρία να χτυπήσει στην κόντρα
19:15 | 05.04.2026
17'
Ανεβάζει στροφές ο ΠΑΟΚ
Απείλησε με σουτ του Χατσίδη που κόντραρε στα σώματα
19:11 | 05.04.2026
13'
Ο Τετέι έχει κερδίσει αρκετές μονομαχίες από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, έχοντας πάρει και δύο φάουλ σε καλό σημείο
19:08 | 05.04.2026
11'
Ο Ταμπόρδα προσπάθησε να απειλήσει με κεφαλιά, όμως η μπάλα πήγε μακριά από την εστία
19:05 | 05.04.2026
8'
Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ
Ο Μπάμπα πήρε την κεφαλιά από κόρνερ και έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από το δοκάρι του Λαφόν
19:02 | 05.04.2026
5'
Αναγνωριστικά τα πρώτα λεπτά του αγώνα
Αρκετές μονομαχίες, χωρίς τελική προσπάθεια μέχρι στιγμής στην Τούμπα
18:57 | 05.04.2026
Όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα
18:52 | 05.04.2026
Οι δύο ομάδες βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο
18:52 | 05.04.2026
Στον πάγκο του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι Κότσαρης, Κώτσιρας, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Τσέριν, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς
18:52 | 05.04.2026
Στον πάγκο του ΠΑΟΚ κάθονται οι Παβλένκα, Μοναστηρλής, Σάντσες, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ, Καμαρά, Μπιάνκο, Ιβανούσετς, Πέλκας, Γιακουμάκης, Μύθου
18:51 | 05.04.2026
Διαιτητές: Ντάμιαν Σιλβεστρζάκ, Άνταμ Καρασέβιτζ, Μαρτσίν Γιανάβα
4ος Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης
VAR: Πασζκίεβιτς
AVAR: Σπούρνι
18:49 | 05.04.2026
Σε 80 αγώνες στην Τούμπα η παράδοση είναι υπέρ του δικεφάλου
41 νίκες ΠΑΟΚ
17 ισοπαλίες
22 νίκες Παναθήναϊκού
Γκολ: 116-75
18:47 | 05.04.2026
Η βαθμολογία των πλέι οφ
ΑΕΚ 60
Ολυμπιακός 58
ΠΑΟΚ 57
Παναθηναϊκός 49
18:47 | 05.04.2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού
Λαφόν, Ερνάντεθ, Ίνγκασον, Γεντβάι, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τετέι
18:46 | 05.04.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ
Τσιφτσής, Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ Ζαφείρης, Τάισον, Κωνσταντέλιας, Χατσίδης, Γερεμέγεφ
18:20 | 05.04.2026
Οι φίλοι του ΠΑΟΚ συνόδευσαν την αποστολή του δικεφάλου μέχρι την Τούμπα
Χιλιάδες φίλοι της ομάδας του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στο ξενοδοχείο της αποστολής και πήγαν μαζί με το πούλμαν μέχρι το γήπεδο του αγώνα
18:20 | 05.04.2026
Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να εξαντλήσει τις πιθανότητες για να βρεθεί πάνω από την τέταρτη θέση στο τέλος των πλέι οφ και θα ξεκινήσει την προσπάθειά του από την Τούμπα στην οποία έχει δύο ήττες φέτος
18:20 | 05.04.2026
Ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη για να εκμεταλλευτεί το αποτέλεσμα του ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ και να πάρει ρόλο φαβορί στη μάχη του τίτλου
18:20 | 05.04.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι των πλέι οφ της
Super League ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό