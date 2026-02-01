ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός: Δάκρυα, εκατοντάδες στεφάνια, πυρσοί και «αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» μέσα στην Τούμπα

Κλίμα συγκίνησης και δάκρυα στην Τούμπα. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι φίλοι του ΠΑΟΚ τίμησαν τη μνήμη των 7 οπαδών του “δικεφάλου του Βορρά”, που πέθαναν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είπαν το δικό τους “αντίο” γεμίζοντας τις εξέδρες της Τούμπας, αφήνοντας… ελεύθερα να τρέξουν τα δάκρυα της συγκίνησης από τα μάτια τους. Οι στιγμές ήταν ανατριχιαστικές.

Η Τούμπα… δάκρυσε, με τους συνδέσμους του ΠΑΟΚ να γεμίζουν με εκατοντάδες στεφάνια το σημείο μπροστά από τη Θύρα 4, για να ακολουθήσουν αμέσως μετά ο Ραζβάν Λουτσέσκου, οι ποδοσφαιριστές του “δικεφάλου” αλλά και αυτοί του Πανσερραϊκού, αφήνοντας ανθοδέσμες.

“Καλό παράδεισο, αδέρφια” ανέφερε το κεντρικό πανό στη Θύρα 4, ενώ “Το μόνο που με νοιάζει, να είμαστε μαζί σε κάθε γήπεδο σε ολόκληρη τη γη” ανέφερε ένα άλλο τεράστιο πανό.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν σταμάτησαν να φωνάζουν το “αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε”, μέχρι τη στιγμή που τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Αμέσως μετά τη σέντρα, η Θύρα 4… έλαμψε, με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να ανάβουν εκατοντάδες πυρσούς!