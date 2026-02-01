Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός: Δάκρυα, εκατοντάδες στεφάνια, πυρσοί και «αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» μέσα στην Τούμπα

“Καλό παράδεισο, αδέρφια” ανέφερε το κεντρικό πανό στη Θύρα 4
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Κλίμα συγκίνησης και δάκρυα στην Τούμπα. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι φίλοι του ΠΑΟΚ τίμησαν τη μνήμη των 7 οπαδών του “δικεφάλου του Βορρά”, που πέθαναν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είπαν το δικό τους “αντίο” γεμίζοντας τις εξέδρες της Τούμπας, αφήνοντας… ελεύθερα να τρέξουν τα δάκρυα της συγκίνησης από τα μάτια τους. Οι στιγμές ήταν ανατριχιαστικές.

Η Τούμπα… δάκρυσε, με τους συνδέσμους του ΠΑΟΚ να γεμίζουν με εκατοντάδες στεφάνια το σημείο μπροστά από τη Θύρα 4, για να ακολουθήσουν αμέσως μετά ο Ραζβάν Λουτσέσκου, οι ποδοσφαιριστές του “δικεφάλου” αλλά και αυτοί του Πανσερραϊκού, αφήνοντας ανθοδέσμες.

“Καλό παράδεισο, αδέρφια” ανέφερε το κεντρικό πανό στη Θύρα 4, ενώ “Το μόνο που με νοιάζει, να είμαστε μαζί σε κάθε γήπεδο σε ολόκληρη τη γη” ανέφερε ένα άλλο τεράστιο πανό.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν σταμάτησαν να φωνάζουν το “αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε”, μέχρι τη στιγμή που τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

SUPERLEAGUE 2025-2026
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
SUPERLEAGUE 2025-2026
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
SUPERLEAGUE 2025-2026
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
SUPERLEAGUE 2025-2026
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
SUPERLEAGUE 2025-2026
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Αμέσως μετά τη σέντρα, η Θύρα 4… έλαμψε, με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να ανάβουν εκατοντάδες πυρσούς!

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
121
88
48
44
41
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo