Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός: Η Τούμπα αποχαιρετά τους αδικοχαμένους οπαδούς του Δικεφάλου

Κατάμεστο αναμένεται το γήπεδο στη μνήμη των φιλάθλων
Η Τούμπα
Super League
19η αγωνιστική (19:30, Newsit.gr, Novasports Prime)
Οι φίλοι του ΠΑΟΚ στην Τούμπα για τους αδικοχαμένους οπαδούς/ EUROKINISSI

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό εντός έδρας για την 19η αγωνιστική της Super League σε ένα παιχνίδι, που το αγωνιστικό κομμάτι θα έρθει σε δεύτερη μοίρα.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα γεμίσουν την Τούμπα στο παιχνίδι με τον Πανσερραικό για να τιμήσουν τους οπαδούς που έχασαν τη ζωή τους στο σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία.

Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ αναμένεται να τιμήσει τους οπαδούς, όπως και οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, αλλά και οι ποδοσφαιριστές. Η συγκίνηση θα είναι μεγάλη στο γήπεδο, όμως οι παίκτες του Δικεφάλου θα αναγκαστούν να συγκεντρωθούν για να πάρουν το τρίποντο.

Η ομάδα του Λουτσέσκου θέλει τη νίκη για να εκμεταλλευτεί τις απώλειες που μπορεί να προκύψουν από το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, κόντρα σε ένα Πανσερραϊκό, που είναι στη τελευταία θέση της βαθμολογίας με 8 βαθμούς.

 

Ο ΠΑΟΚ με ανάρτησή του έδειξε ότι δεν θέλει να ασχοληθεί με το ποδοσφαιρικό κομμάτι, αλλά επικεντρώνεται στους οπαδούς της ομάδας, που τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
119
88
48
44
42
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo