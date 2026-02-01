ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός: Η Τούμπα αποχαιρετά τους αδικοχαμένους οπαδούς του Δικεφάλου

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό εντός έδρας για την 19η αγωνιστική της Super League σε ένα παιχνίδι, που το αγωνιστικό κομμάτι θα έρθει σε δεύτερη μοίρα.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα γεμίσουν την Τούμπα στο παιχνίδι με τον Πανσερραικό για να τιμήσουν τους οπαδούς που έχασαν τη ζωή τους στο σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία.

Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ αναμένεται να τιμήσει τους οπαδούς, όπως και οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, αλλά και οι ποδοσφαιριστές. Η συγκίνηση θα είναι μεγάλη στο γήπεδο, όμως οι παίκτες του Δικεφάλου θα αναγκαστούν να συγκεντρωθούν για να πάρουν το τρίποντο.

Η ομάδα του Λουτσέσκου θέλει τη νίκη για να εκμεταλλευτεί τις απώλειες που μπορεί να προκύψουν από το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, κόντρα σε ένα Πανσερραϊκό, που είναι στη τελευταία θέση της βαθμολογίας με 8 βαθμούς.

Ο ΠΑΟΚ με ανάρτησή του έδειξε ότι δεν θέλει να ασχοληθεί με το ποδοσφαιρικό κομμάτι, αλλά επικεντρώνεται στους οπαδούς της ομάδας, που τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους.