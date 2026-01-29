ΠΑΟΚ προς τους οπαδούς: «Χωρίς διακριτικά όσοι βρεθούν στο γήπεδο για το παιχνίδι με τη Λιόν»

Ο ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση για τους φίλους της ομάδας που ενδέχεται να βρεθούν μεμονωμένα στο γήπεδο για το παιχνίδι του Europa League κόντρα στη Λιόν (29/01/26, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 4).

Οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχουν ανακοινώσει ότι η θύρα των φιλοξενουμένων του «Groupama Stadium» θα μείνει κλειστή, μπορεί όμως κάποιοι φίλοι του Δικεφάλου να βρεθούν στις εξέδρες σε διαφορετική θέση, γι’ αυτό και ζήτησε την πλήρη συμμόρφωση στις οδηγίες της γαλλικής αστυνομίας.

Ο ΠΑΟΚ τόνισε στην ανακοίνωσή του ότι είχε εξαιρετική συνεργασία με τη Λιόν και την Αστυνομία της Γαλλίας, οι οποίοι κατανόησαν πλήρως το βαρύ πένθους του συλλόγου. Μάλιστα, οι γηπεδούχοι ετοιμάζουν ενέργειες για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων.

Ανακοίνωση ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τους φιλάθλους στη Γαλλία

«Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες, επικυρώθηκε η απόφαση να παραμείνει κλειστή η κερκίδα των φιλοξενούμενων για την αναμέτρηση με τη Λυών.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι όσοι Έλληνες φίλαθλοι βρεθούν στο γήπεδο, είτε ως κάτοχοι προσκλήσεων, είτε ως κάτοχοι VIP εισιτηρίων, είτε ως κάτοχοι εισιτηρίων που προμηθεύτηκαν απευθείας από τη γηπεδούχο ομάδα, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φέρουν διακριτικά του ΠΑΟΚ, καθώς σε αντίθετη περίπτωση δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο.

Όσοι Έλληνες φίλαθλοι παρευρεθούν στην αναμέτρηση καλούνται να συμμορφωθούν πλήρως με τις οδηγίες των γαλλικών αρχών και να αποφύγουν συμπεριφορές που μπορούν να θίξουν το κλίμα σεβασμού και μνήμης στο αποψινό παιχνίδι και να δημιουργήσουν πρόβλημα στην ομάδα.

Παράλληλα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θέλει να σημειώσει την εξαιρετική συνεργασία με τη Λυών και τις γαλλικές αρχές, που από την πρώτη στιγμή επέδειξαν απόλυτη κατανόηση στον πόνο και το πένθος της οικογένειας του ΠΑΟΚ, καθώς και διάθεση ουσιαστικής συνεργασίας».