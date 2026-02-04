Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 101-67: Πάρτι του Δικεφάλου στην Πυλαία για το FIBA Europe Cup

Παρέμεινε στη δεύτερη θέση η ομάδα του Ζντοβτς
Ο Ομορούγι
Ο Ομορούγι στο ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ/ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 101-67 την Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην 5η αγωνιστική του FIBA Europe Cup και συνεχίζει δεύτερος στη βαθμολογία του ομίλου.

Ο Ομορούγι έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στη νίκη επί της Σπόρτινγκ πετυχαίνοντας 8 πόντους. Για το Δικέφαλο κορυφαίος ήταν ο Μέλβιν με 18 πόντους. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Ταϊρί, που τελείωσε το παιχνίδι με 14 πόντους και 6 ασίστ.

Πριν την έναρξη του αγώνα, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία. 

Ο Δικέφαλος είναι πίσω μόνο από την Μπιλμπάο στη βαθμολογία του ομίλου του FIBA Europe Cup, η οποία είναι αήττητη μετά από πέντε αγωνιστικές. Ο ΠΑΟΚ έχει ρεκόρ 4-1.

Αθλητικά
