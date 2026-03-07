Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Τελέστηκε το μνημόσυνο για τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του «δικεφάλου» στη Ρουμανία

Φίλοι της ομάδας και συγγενείς των θυμάτων τέλεσαν μνημόσυνο για τους αδικοχαμένους οπαδούς του «δικεφάλου»
Το μνημείο για τους αδικοχαμένους οπαδούς
Το μνημείο για τους αδικοχαμένους οπαδούς στη Ρουμανία/ φωτογραφία από facebook @ Σ.Φ ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας

Στις 27 Ιανουαρίου του 2026, ο χρόνος σταμάτησε σε Ελλάδα και Ρουμανία με το σοκαριστικό τροχαίο, στο οποίο επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους με τον πιο βίαιο τρόπο και 40 μέρες αργότερα τελέστηκε το μνημόσυνό τους στην Τιμισοάρα.

Το Σάββατο (07/03/26) φίλοι του ΠΑΟΚ και συγγενείς των θυμάτων, έδωσαν το παρών στον τόπο του τραγικού δυστυχήματος στην Ρουμανία και τίμησαν τη μνήμη των «αετόπουλων», που σκοτώθηκαν τόσο άδικα, τοποθετώντας και ένα μνημείο με τα ονόματά τους.

 

Το μνημείο γέμισε με λουλούδια και είχε το μήνυμα «αδέρφια μαζί μας σε όλη τη ζωή μας. Αθάνατοι».

Να θυμίσουμε ότι, οι οπαδοί του «δικεφάλου» έχασαν τη ζωή τους με ένα βαν στη Ρουμανία σε ένα ταξίδι που θα κατέληγε στη Λιόν για να παρακολουθήσουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα στο Europa League και από τότε το πένθος έχει βυθίσει την οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά και όλης της Ελλάδας.

