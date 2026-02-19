ΠΑΟΚ – Θέλτα 1-2: Ήττα για τους Θεσσαλονικείς στο πρώτο ματς για τα playoffs του Europa League

13'

Διπλή μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη Θέλτα

Ο Τσιφτσής κατέβασε... ρολά! Πρώτα ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ σταμάτησε τον Σβέντμπεργκ στο σουτ που έκανε από θέση δεξιά, ενώ στη συνέχεια η μπάλα έπεσε ξανά στα πόδια του επιθετικού της Θέλτα, όμως ο Τσιφτσής ήταν και πάλι εκεί και έδιωξε -εξ επαφής- με το ένα χέρι