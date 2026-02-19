Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Θέλτα 1-2: Ήττα για τους Θεσσαλονικείς στο πρώτο ματς για τα playoffs του Europa League

Ο «δικέφαλος» έχει σημαντικές απουσίες αλλά θα παλέψει για τη νίκη
1ο ματς για τα playoff στο Europa League
1 - 2
2ο ημίχρονο
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Θέλτα στην Τούμπα για το πρώτο παιχνίδι των playoffs του Europa League, αναζητώντας ένα θετικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς, κόντρα στα αγωνιστικά προβλήματα που ταλαιπωρούν την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

21:40 | 19.02.2026
21:37 | 19.02.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα, ΠΑΟΚ - Θέλτα 1-2
21:34 | 19.02.2026
5 τα λεπτά του έξτρα χρόνου
21:32 | 19.02.2026
21:31 | 19.02.2026
90+1'

Σουτ του Ζίβκοβιτς εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι της Θέλτα

21:30 | 19.02.2026
89'
Κίτρινη κάρτα στον Ζίβκοβιτς
21:24 | 19.02.2026
88'
Νέα επέμβαση του Τσιφτσή

στη σέντρα - σουτ του Μορίμπα

21:20 | 19.02.2026
83'

Αντεπίθεση της Θέλτα, ο Τσιφτσής έδιωξε σε κόρνερ το σουτ του Λόπεθ

21:19 | 19.02.2026
ΜΕΤΡΑΕΙ το γκολ του ΠΑΟΚ
21:19 | 19.02.2026

Τρομερή ασίστ του Ζίβκοβιτς

21:18 | 19.02.2026

Υπάρχει έλεγχος VAR

21:16 | 19.02.2026
77'
ΓΚΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛ για τον ΠΑΟΚ, 1-2 με τον Γερεμέγεφ
21:14 | 19.02.2026
75'

ΓΚΟΛ για την Θέλτα, που ακυρώθηκε για οφσάιντ του σκόρερ

21:09 | 19.02.2026
72'
Κάρτα στον Ρουέντα
21:08 | 19.02.2026
68'
Αλλαγές για τον ΠΑΟΚ

Χατσίδης, Μπάμπα και Μιχαηλίδης μέσα, έξω οι Βολιάκο, Καμαρά και Τέιλορ

21:07 | 19.02.2026
67'
Κίτρινη κάρτα στον Άλβαρες
21:07 | 19.02.2026
66'
Νέα διπλή αλλαγή για την Θέλτα

σπας και Σβέντμπεργκ εκτός, μέσα οι Φερ Λόπες και Άλβαρες

21:05 | 19.02.2026
Στο 61'
Η Θέλτα έκανε διπλή αλλαγή

Μινγκέθα και Ιγκλέσιας έξω, μέσα οι Γιουγκλά και Ρουέδα

21:04 | 19.02.2026
62'
Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ

Σέντρα του Τέιλορ, αδύναμη σκαστή κεφαλιά του Γερεμέγεφ από τη μικρή περιοχή, η μπάλα βρήκε και λίγο στον Ζίβκοβιτς και έφτασε με ευκολία στα χέρια του Ράντου

20:46 | 19.02.2026
59'

Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να απειλήσει τα αντίπαλα καρέ, αλλά η Θέλτα αμύνεται αποτελεσματικά

20:46 | 19.02.2026

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο

20:39 | 19.02.2026

Οι δυο ομάδες επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο

20:37 | 19.02.2026
20:31 | 19.02.2026
20:31 | 19.02.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
20:29 | 19.02.2026
45+1'

ΓΚΟΛ για τη Θέλτα, που ακυρώθηλε για οφσάιντ

20:27 | 19.02.2026
43'
ΓΚΟΛ για την Θέλτα, 0-2

Ακόμη ενα καταπληκτικό transition των Ισπανών, με τον Σβέντμπεργκ να σπάει στον Άσπας, αυτός του γυρίζει ξανά με τη μία και ο Σουηδός με άψογη προβολή εκτελεί τον Τσιφτσή για το 2-0

20:27 | 19.02.2026
20:21 | 19.02.2026
38'

Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να αντιδράσει αλλά η Θέλτα αμύνεται αποτελεσματικά

20:18 | 19.02.2026
34'
ΓΚΟΛ για την Θέλτα, 0-1 με τον Άσπας

Τρομερή ασίστ με το τακουνάκι του Ρομάν, ο οποίος βρίσκει τον επιθετικό των φιλοξενούμενων στον κενό χώρο. Ο Καμαρά δεν πρόλαβε τον Άσπας και ο αειθαλής Ισπανός εκτέλεσε εύστοχα με αριστερό πλασέ

20:15 | 19.02.2026
33'

Εκτέλεση φάουλ για τον ΠΑΟΚ με κομπίνα. Η μπάλα φτάνει τελικά στον Ζίβκοβιτς, που έπιασε -υπό πίεση- ένα δυνατό σουτ, με την μπάλα να βρίσκει σε σώματα αμυνόμενων

20:11 | 19.02.2026
30'

Μπορεί η Θέλτα να έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά ο ΠΑΟΚ την πιέζει ψηλά και αποτελεσματικά - Χωρίς φάση το ματς το τελευταίο 15λεπτο

20:09 | 19.02.2026
20:06 | 19.02.2026
20:05 | 19.02.2026
20:05 | 19.02.2026

θα συνεχίσουν κανονικά οι δυο παίκτες

20:04 | 19.02.2026
20'

Μικρή διακοπή τώρα μετά από σύγκρουση του Σβέντμπεργκ με τον Κένι

20:01 | 19.02.2026

Ζήτησε φάουλ ο Κένι για μαρκάρισμα του Μινγκέθα στη δεξιά πλευρά, ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι

20:00 | 19.02.2026
15'
Νέα ευκαιρία για τη Θέλτα

Ο Μινγκέθα από αριστερά βρήκε χώρο, έτρεξε με τη μπάλα και εντός περιοχής σούταρε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα να περάσει ψηλά άουτ

19:54 | 19.02.2026
13'
Διπλή μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη Θέλτα

Ο Τσιφτσής κατέβασε... ρολά! Πρώτα ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ σταμάτησε τον Σβέντμπεργκ στο σουτ που έκανε από θέση δεξιά, ενώ στη συνέχεια η μπάλα έπεσε ξανά στα πόδια του επιθετικού της Θέλτα, όμως ο Τσιφτσής ήταν και πάλι εκεί και έδιωξε -εξ επαφής- με το ένα χέρι

19:54 | 19.02.2026
10'

Κακή σέντρα του Κίνι από δεξιά, έφυγε η μπάλα άουτ

19:47 | 19.02.2026

Στον ΠΑΟΚ η κατοχή της μπάλας, με την εκκίνηση του αγώνα

19:43 | 19.02.2026
"Σέντρα" στο ματς
19:42 | 19.02.2026

Υπάρχουν και περίπου 100 φίλοι της Θέλτα που βρίσκονται στη Θύρα 8

19:41 | 19.02.2026

Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

19:37 | 19.02.2026
Η πρόεδρος της Θέλτα, Μαριάν Μουρίνο Τεράσο, άφησε λουλούδια στην Τούμπα/ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
19:36 | 19.02.2026
Η πρόεδρος της Θέλτα, Μαριάν Μουρίνο Τεράσο, με λουλούδια για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ/ (ΕUROKINISSI)
19:34 | 19.02.2026

Η πρόεδρος της Θέλτα, Μαριάν Μουρίνο Τεράσο, βρέθηκε μπροστά στη Θύρα 4 πριν απο την έναρξη του αγώνα, προκειμένου να τιμήσει τους επτά αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ

19:34 | 19.02.2026
19:33 | 19.02.2026
19:33 | 19.02.2026

Θυμίζουμε ότι η Θέλτα είχε αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ και στη League Phase του φετινού Europa League, επικρατώντας εύκολα στο Βίγκο των “ασπρόμαυρων” με 3-1

19:29 | 19.02.2026

Ο Ρουμάνος προπονητής δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες των Μεϊτέ, Πέλκα, Κωνσταντέλια, Ιβανούσετς, Ντεσπόντοφ και Γιακουμάκη

19:24 | 19.02.2026

Πολλά προβλήματα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος δεν θα είναι στον πάγκο του ΠΑΟΚ λόγω τιμωρίας

19:22 | 19.02.2026

Λίγη ώρα πριν, ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, άφησε λουλούδια έξω από τα επίσημα στη μνήμη των επτά φίλων του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν σε δυστύχημα στη Ρουμανία

Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν
ΠΑΟΚ: Ο Τσέφεριν άφησε λουλούδια έξω από την Τούμπα στη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του Δικεφάλου
Ο πρόεδρος της UEFA βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και θα παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι ΠΑΟΚ - Θέλτα
19:21 | 19.02.2026

Διαιτητής: Κρούζλιακ (Σλοβακία)

Βοηθοί: Χάντσο (Σλοβακία), Πόνζορ (Σλοβακία)

Τέταρτος: Οσένας (Σλοβακία)

VAR: Μάλεκ (Πολωνία), Λάσικ (Πολωνία)

19:21 | 19.02.2026

Θέλτα: Ράντου – Ροντρίγκες, Στάρφελτ, Αλόνσο, Καρέιρα – Μινγκέθα, Ρομάν, Μορίμπα – Άσπας, Ιγκλέσιας, Σβέντμπεργκ

19:21 | 19.02.2026

Ο Κλαούντιο Χιράλδες κατεβάζει την Θέλτα με διάταξη 4-3-3 και επιλέγει μια καυτή τριπλέτα στην επίθεση η οποία αποτελείται από τους Άσπας, Ιγκλέσιας και Σβέντμπεργκ

19:21 | 19.02.2026
19:21 | 19.02.2026

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής – Κένι, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ – Οζντόεφ, Καμαρά, Ζαφείρης – Ζίφκοβιτς, Τάισον – Γερεμέγεφ.

Στον πάγκο οι Παβλένκα, Μοναστιρλής, Μιχαηλίδης, Κετζιόρα, Μπάμπα, Μπιάνκο, Θυμιάνης, Σάντσες, Μπέρδος, Χατσίδης, Μύθου.

19:20 | 19.02.2026

Στη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ, η τριάδα αποτελείται από τους Οζντόεφ και Καμάρα, με τον Ζαφείρη να αγωνίζεται πιο μπροστά, σε ελεύθερο ρόλο. Όσον αφορά την επίθεση, στα δύο άκρα θα βρεθούν οι Τάισον και Ζίβκοβιτς, ενώ στην κορυφή θα είναι ο Γερεμέγεφ

19:20 | 19.02.2026
Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες των δυο ομάδων
19:20 | 19.02.2026

Οι δυο ομάδες ψάχνουν το προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς σε μία εβδομάδα στο Βίγκο

19:20 | 19.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΠΑΟΚ – Θέλτα, για τα playoffs του Europa League

19:20 | 19.02.2026
