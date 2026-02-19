ΠΑΟΚ – Θέλτα 1-2: Ήττα για τους Θεσσαλονικείς στο πρώτο ματς για τα playoffs του Europa League

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Θέλτα στην Τούμπα για το πρώτο παιχνίδι των playoffs του Europa League, αναζητώντας ένα θετικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς, κόντρα στα αγωνιστικά προβλήματα που ταλαιπωρούν την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.
Σουτ του Ζίβκοβιτς εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι της Θέλτα
στη σέντρα - σουτ του Μορίμπα
Αντεπίθεση της Θέλτα, ο Τσιφτσής έδιωξε σε κόρνερ το σουτ του Λόπεθ
Τρομερή ασίστ του Ζίβκοβιτς
Υπάρχει έλεγχος VAR
ΓΚΟΛ για την Θέλτα, που ακυρώθηκε για οφσάιντ του σκόρερ
Χατσίδης, Μπάμπα και Μιχαηλίδης μέσα, έξω οι Βολιάκο, Καμαρά και Τέιλορ
σπας και Σβέντμπεργκ εκτός, μέσα οι Φερ Λόπες και Άλβαρες
Μινγκέθα και Ιγκλέσιας έξω, μέσα οι Γιουγκλά και Ρουέδα
Σέντρα του Τέιλορ, αδύναμη σκαστή κεφαλιά του Γερεμέγεφ από τη μικρή περιοχή, η μπάλα βρήκε και λίγο στον Ζίβκοβιτς και έφτασε με ευκολία στα χέρια του Ράντου
Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να απειλήσει τα αντίπαλα καρέ, αλλά η Θέλτα αμύνεται αποτελεσματικά
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
Οι δυο ομάδες επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο
ΓΚΟΛ για τη Θέλτα, που ακυρώθηλε για οφσάιντ
Ακόμη ενα καταπληκτικό transition των Ισπανών, με τον Σβέντμπεργκ να σπάει στον Άσπας, αυτός του γυρίζει ξανά με τη μία και ο Σουηδός με άψογη προβολή εκτελεί τον Τσιφτσή για το 2-0
Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να αντιδράσει αλλά η Θέλτα αμύνεται αποτελεσματικά
Τρομερή ασίστ με το τακουνάκι του Ρομάν, ο οποίος βρίσκει τον επιθετικό των φιλοξενούμενων στον κενό χώρο. Ο Καμαρά δεν πρόλαβε τον Άσπας και ο αειθαλής Ισπανός εκτέλεσε εύστοχα με αριστερό πλασέ
Εκτέλεση φάουλ για τον ΠΑΟΚ με κομπίνα. Η μπάλα φτάνει τελικά στον Ζίβκοβιτς, που έπιασε -υπό πίεση- ένα δυνατό σουτ, με την μπάλα να βρίσκει σε σώματα αμυνόμενων
Μπορεί η Θέλτα να έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά ο ΠΑΟΚ την πιέζει ψηλά και αποτελεσματικά - Χωρίς φάση το ματς το τελευταίο 15λεπτο
θα συνεχίσουν κανονικά οι δυο παίκτες
Μικρή διακοπή τώρα μετά από σύγκρουση του Σβέντμπεργκ με τον Κένι
Ζήτησε φάουλ ο Κένι για μαρκάρισμα του Μινγκέθα στη δεξιά πλευρά, ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι
Ο Μινγκέθα από αριστερά βρήκε χώρο, έτρεξε με τη μπάλα και εντός περιοχής σούταρε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα να περάσει ψηλά άουτ
Ο Τσιφτσής κατέβασε... ρολά! Πρώτα ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ σταμάτησε τον Σβέντμπεργκ στο σουτ που έκανε από θέση δεξιά, ενώ στη συνέχεια η μπάλα έπεσε ξανά στα πόδια του επιθετικού της Θέλτα, όμως ο Τσιφτσής ήταν και πάλι εκεί και έδιωξε -εξ επαφής- με το ένα χέρι
Κακή σέντρα του Κίνι από δεξιά, έφυγε η μπάλα άουτ
Στον ΠΑΟΚ η κατοχή της μπάλας, με την εκκίνηση του αγώνα
Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Η πρόεδρος της Θέλτα, Μαριάν Μουρίνο Τεράσο, βρέθηκε μπροστά στη Θύρα 4 πριν απο την έναρξη του αγώνα, προκειμένου να τιμήσει τους επτά αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ
Θυμίζουμε ότι η Θέλτα είχε αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ και στη League Phase του φετινού Europa League, επικρατώντας εύκολα στο Βίγκο των “ασπρόμαυρων” με 3-1
Ο Ρουμάνος προπονητής δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες των Μεϊτέ, Πέλκα, Κωνσταντέλια, Ιβανούσετς, Ντεσπόντοφ και Γιακουμάκη
Πολλά προβλήματα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος δεν θα είναι στον πάγκο του ΠΑΟΚ λόγω τιμωρίας
Διαιτητής: Κρούζλιακ (Σλοβακία)
Βοηθοί: Χάντσο (Σλοβακία), Πόνζορ (Σλοβακία)
Τέταρτος: Οσένας (Σλοβακία)
VAR: Μάλεκ (Πολωνία), Λάσικ (Πολωνία)
Θέλτα: Ράντου – Ροντρίγκες, Στάρφελτ, Αλόνσο, Καρέιρα – Μινγκέθα, Ρομάν, Μορίμπα – Άσπας, Ιγκλέσιας, Σβέντμπεργκ
Ο Κλαούντιο Χιράλδες κατεβάζει την Θέλτα με διάταξη 4-3-3 και επιλέγει μια καυτή τριπλέτα στην επίθεση η οποία αποτελείται από τους Άσπας, Ιγκλέσιας και Σβέντμπεργκ
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής – Κένι, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ – Οζντόεφ, Καμαρά, Ζαφείρης – Ζίφκοβιτς, Τάισον – Γερεμέγεφ.
Στον πάγκο οι Παβλένκα, Μοναστιρλής, Μιχαηλίδης, Κετζιόρα, Μπάμπα, Μπιάνκο, Θυμιάνης, Σάντσες, Μπέρδος, Χατσίδης, Μύθου.
Στη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ, η τριάδα αποτελείται από τους Οζντόεφ και Καμάρα, με τον Ζαφείρη να αγωνίζεται πιο μπροστά, σε ελεύθερο ρόλο. Όσον αφορά την επίθεση, στα δύο άκρα θα βρεθούν οι Τάισον και Ζίβκοβιτς, ενώ στην κορυφή θα είναι ο Γερεμέγεφ
Οι δυο ομάδες ψάχνουν το προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς σε μία εβδομάδα στο Βίγκο
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΠΑΟΚ – Θέλτα, για τα playoffs του Europa League