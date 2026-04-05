Μεντιλίμπαρ: «Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη από εμάς, κάναμε πολύ κακό παιχνίδι»

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 1-0 από την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την πρώτη αγωνιστική των πλέι οφ της Super League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην ανωτερότητα της Ένωσης στην αναμέτρηση.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την ΑΕΚ τόνισε ότι η ομάδα του έκανε ένα πολύ κακό παιχνίδι, όμως ξεκαθάρισε ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα η μάχη του τίτλου με την Ένωση να βρίσκεται στο +5 από τους διώκτες της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

«Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος από εμάς. Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Στο τέλος είχαμε την ευκαιρία για γκολ ισοφάρισης, αλλά δεν τα καταφέραμε. Το γκολ νωρίς δεν μας έκανε να εμφανίσουμε τον χαρακτήρα μας στο ματς και μετά από αυτό ο αντίπαλος έκανε το παιχνίδι του. Γενικότερα όταν δεχόμαστε γκολ νωρίς δείχνει ότι δεν μπαίνουμε συγκεντρωμένοι στο ματς.

Όταν ο αντίπαλος σκοράρει νωρίς δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Μετά ο αντίπαλος κάνει το δικό του παιχνίδι. Η ΑΕΚ μας πίεσε στο δικό μας μισό. Έχουμε την ευκαιρία να μπορέσουμε να αντιδράσουμε στα επόμενα ματς. Υπάρχουν πέντε παιχνίδια, έχουμε την ευκαιρία. Μπορούμε να αντιδράσουμε, να κόψουμε βαθμούς από τον αντίπαλο.

Η ΑΕΚ είναι πέντε βαθμούς μπροστά, αλλά δεν έχει τελειώσει κάτι. Πιστεύουμε ότι ούτε η ίδια η ΑΕΚ θεωρεί πως έχει τελειώσει το πρωτάθλημα».