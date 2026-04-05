ΑΕΚ: «Τρέλα» οπαδών στη Νέα Φιλαδέλφεια στην υποδοχή του πούλμαν, «να τοι οι πρωταθλητές» και καπνογόνο από τον Κοϊτά

«Πάρτι» από τους φίλους των «κιτρινόμαυρων» έξω από την Allwyn Arena
Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά της ΑΕΚ με καπνογόνο στο χέρι (ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά της ΑΕΚ με καπνογόνο στο χέρι (ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Ολυμπιακού (0-1) στην πρεμιέρα των playoffs της Super League και ξέφυγε 5 βαθμούς από τους «ερυθρόλευκους» και τον ΠΑΟΚ, στη «μάχη» για τον τίτλο του πρωταθλητή.

Το αποτέλεσμα αυτό προκάλεσε ντελίριο ενθουσιασμού στους φίλους της ΑΕΚ, που συνάντησαν αρχικά το πούλμαν της ομάδας στη Συγγρού, μετά την αποχώρησή του από το γήπεδο του Ολυμπιακού, στο ξενοδοχείο που έμεινε η αποστολή.

Με μηχανοκίνητη πορεία, οι οπαδοί συνόδευσαν το πούλμαν της ΑΕΚ για μεγάλο μέρος της διαδρομής, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή εικόνα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και την Allwyn Arena.

Χιλιάδες Ενωσίτες έκλεισαν τη Λεωφόρο Δεκέλειας και κατά την άφιξη των θριαμβευτών έκαναν τη… νύχτα – μέρα με βεγγαλικά, καπνογόνα και συνθήματα. Μόλις εμφανίστηκε το πούλμαν οι φίλοι της ΑΕΚ φώναξαν: «Να τοι οι πρωταθλητές» και «Σε 5-6 εβδομάδες θα είμαστε πρωταθλητές», ενώ στην υπογειοποίηση φώναξαν τον ύμνο του Δικεφάλου.

Σύνθημα στα χείλη των φίλων της ΑΕΚ έγιναν ο Μάρκο Νίκολιτς, ο Ορμπελίν Πινέδα, ο Θωμάς Στρακόσα αλλά και ο σκόρερ της νίκης στο «Καραϊσκάκης», Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Ο Μαυριτανός συμμετείχε ενεργά στους πανηγυρισμούς, καθώς φίλαθλος της Ένωσης του έδωσε καπνογόνο, με τον Κοϊτά να το κρατάει στα χέρια του!

Ανάλογη ήταν και η υποδοχή προς τον Μάριο Ηλιόπουλο, που βρέθηκε στο σημείο και αποθεώθηκε.

Αθλητικά
