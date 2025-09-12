ΠΑΟΚ: Τρομερή ατμόσφαιρα στο Βελιγράδι για το σπουδαίο φιλικό με την Παρτίζαν, με «ΠΑΟΚάρα έχω τρέλα»

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Παρτιζάν στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ του Βελιγραδίου, “Tasmajdan”, με τους φίλους των δύο ομάδων -που δίνουν βροντερό “παρών” στις κερκίδες- να δημιουργούν τρομερή ατμόσφαιρα!
Όπως αναμενόταν, τα συνθήματα του ΠΑΟΚ έχουν την τιμητική τους, ενώ πριν από την έναρξη του αγώνα έκαναν την εμφάνισή τους πάρα πολλές κορδέλες!
@PartizanBC pic.twitter.com/qeOF43MYYM— PAOK BC (@PAOKbasketball) September 12, 2025
Ωωωωω ΠΑΟΚΑΡΑpic.twitter.com/rXKGEqbUsY— PAOK BC (@PAOKbasketball) September 12, 2025
— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) September 12, 2025
Gledaj utakmicu besplatno na https://t.co/GXqWoNfC0U#KKPartizan pic.twitter.com/AJOLpRDBar
Στην είσοδο των παικτών του ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο, ακούστηκε από τα μεγάφωνα το σύνθημα «Ωωω ΠAΟΚάρα» με τον κόσμο να ακολουθεί και να φωνάζει για τους παίκτες του Γιούρι Ζντοβτς.