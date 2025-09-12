Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Τρομερή ατμόσφαιρα στο Βελιγράδι για το σπουδαίο φιλικό με την Παρτίζαν, με «ΠΑΟΚάρα έχω τρέλα»

Οι αδερφοποιημένοι οπαδοί των δυο ομάδων έδωσαν το δικό τους “σόου”
ΠΑΟΚ: Τρομερή ατμόσφαιρα στο Βελιγράδι για το σπουδαίο φιλικό με την Παρτίζαν, με «ΠΑΟΚάρα έχω τρέλα»

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Παρτιζάν στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ του Βελιγραδίου, “Tasmajdan”, με τους φίλους των δύο ομάδων -που δίνουν βροντερό “παρών” στις κερκίδες- να δημιουργούν τρομερή ατμόσφαιρα!

Όπως αναμενόταν, τα συνθήματα του ΠΑΟΚ έχουν την τιμητική τους, ενώ πριν από την έναρξη του αγώνα έκαναν την εμφάνισή τους πάρα πολλές κορδέλες!

Στην είσοδο των παικτών του ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο, ακούστηκε από τα μεγάφωνα το σύνθημα «Ωωω ΠAΟΚάρα» με τον κόσμο να ακολουθεί και να φωνάζει για τους παίκτες του Γιούρι Ζντοβτς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo