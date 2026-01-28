ΠΑΟΚ: Βαρύ το κλίμα στην αναχώρηση της αποστολής του Δικεφάλου για το παιχνίδι με τη Λιόν

Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχώρησε για τη Γαλλία με το κλίμα να είναι βαρύ ενόψει του παιχνιδιού κόντρα στη Λιόν (29/01/26, 22:00), με το οποίο θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League.

Όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ έχει βυθιστεί στο πένθος μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, που έχασαν τη ζωή τους επτά οπαδοί του Δικεφάλου, αλλά και την απώλεια του 54χρονου φιλάθλου στη Λάρισα, μετά το άκουσμα της είδησης.

Η αποστολή των Θεσσαλονικέων αναχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης (28/01/26) με το κλίμα να είναι εμφανώς βαρύ και μουδιασμένο.

Ο ΠΑΟΚ θα δώσει το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής του Europa League στο Groupama Stadium με τους φιλάθλους του να έχουν ανακοινώσει ότι η εξέδρα τους θα μείνει κλειστή, μετά την τραγωδία με τους επτά αδικοχαμένους φιλάθλους στη Ρουμανία.