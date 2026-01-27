Αθλητικά

Λιόν – ΠΑΟΚ: Κλειστή η κερκίδα των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Γαλλία

Οι φίλοι του Δικεφάλου αποφάσισαν να μείνει κλειστή η εξέδρα του Groupama Stadium
Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ
Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα/ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ ζήτησε από την UEFA την αναβολή του αγώνα με τη Λιόν (29/01/26, 22:00), όμως αυτή δεν σκέφτηκε καν την πιθανότητα, με αποτέλεσμα ο αγώνα να γίνει κανονικά παρά την τραγωδία.

Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ αποφάσισαν η εξέδρα των φιλοξενουμένων του Groupama Stadium να μείνει κλειστή, δεδομένης της θλίψης που υπάρχει, με το παιχνίδι να έχει πάει δεύτερη μοίρα.

Μάλιστα, αρκετά πούλμαν είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους για τη Γαλλία, όμως επέστρεψαν πίσω στη βάση τους μετά το σοκαριστικό τροχαίο των φίλων του ΠΑΟΚ.

