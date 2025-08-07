Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ στην Τούμπα, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ live για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League
Άσχημη πτώση για τον Καμαρά. Ευτυχώς είναι καλά ο μέσος του ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να φανεί απειλητικός στα πρώτα λεπτά του αγώνα
Ο διαιτητής έβγαλε κάρτα στην πρώτη φάση του αγώνα
Ο ΠΑΟΚ θέλει να μπει δυνατά στο παιχνίδι για να πετύχει ένα γρήγορο γκολ
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έδωσε φανέλα βασικού στον Τζόντζο Κένι στο δεξί άκρο της άμυνας.
Ο Γίρι Παβλένκα ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια, ενώ στην άμυνα εκτός του Άγγλου μπακ θα βρεθούν οι Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα. Στον άξονα ο Καμαρά θα βρεθεί δίπλα στον Μεϊτέ, με τον Κωνσταντέλια στο «10» σε πιο ελεύθερο ρόλο.
Ο Τάισον θα αγωνιστεί στο αριστερό άκρο της επίθεσης, ο αρχηγός Αντρίγια Ζίβκοβιτς αντίστοιχα στο δεξί, ενώ στην κορυφή θα είναι ο Φιόντορ Τσάλοφ
Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έκαναν sold out στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας για τη νέα σεζόν
