Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ live για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League

Πρεμιέρα για τον Δικέφαλο του Βορρά στη νέα σεζόν στην κατάμεστη Τούμπα
ΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
Europa League
3ος προκριματικός γύρος (1ο ματς)
0 - 0
ΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ στην Τούμπα, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

20:37 | 07.08.2025
Συμπληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο στην Τούμπα χωρίς τη μεγάλη φάση
20:36 | 07.08.2025

Άσχημη πτώση για τον Καμαρά. Ευτυχώς είναι καλά ο μέσος του ΠΑΟΚ

20:33 | 07.08.2025

Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να φανεί απειλητικός στα πρώτα λεπτά του αγώνα

20:31 | 07.08.2025
2'
Κίτρινη κάρτα στον Κωνσταντέλια!

Ο διαιτητής έβγαλε κάρτα στην πρώτη φάση του αγώνα

20:30 | 07.08.2025

Ο ΠΑΟΚ θέλει να μπει δυνατά στο παιχνίδι για να πετύχει ένα γρήγορο γκολ

20:30 | 07.08.2025
Σέντρα στον αγώνα
20:26 | 07.08.2025
Ο Ιβάν Σαββίδης βρίσκεται στο γήπεδο της Τούμπας
EUROPA LEAGUE 2025-2026 / ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ / ΠΑΟΚ - ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)
20:18 | 07.08.2025
Πάμε να δούμε την αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έδωσε φανέλα βασικού στον Τζόντζο Κένι στο δεξί άκρο της άμυνας.
Ο Γίρι Παβλένκα ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια, ενώ στην άμυνα εκτός του Άγγλου μπακ θα βρεθούν οι Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα. Στον άξονα ο Καμαρά θα βρεθεί δίπλα στον Μεϊτέ, με τον Κωνσταντέλια στο «10» σε πιο ελεύθερο ρόλο.
Ο Τάισον θα αγωνιστεί στο αριστερό άκρο της επίθεσης, ο αρχηγός Αντρίγια Ζίβκοβιτς αντίστοιχα στο δεξί, ενώ στην κορυφή θα είναι ο Φιόντορ Τσάλοφ

20:17 | 07.08.2025
Το εμψυχωτικό μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη πριν τον αγώνα
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με τον Ιβάν Σαββίδη
Ιβάν Σαββίδης στους παίκτες του ΠΑΟΚ: «Θέλω να μπείτε και να πεθάνετε στο γήπεδο για την ομάδα και για τον κόσμο της»
Μήνυμα συσπείρωσης από τον ισχυρό άνδρα του ΠΑΟΚ πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν
20:16 | 07.08.2025
Κατάμεστη η Τούμπα

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έκαναν sold out στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας για τη νέα σεζόν

20:15 | 07.08.2025
Καλησπέρα από το newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ στην Τούμπα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo