ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια, Γιακουμάκη και Λουτσέσκου στο πρώτο νοκ άουτ παιχνίδι του Europa League

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα με 4-2 από τη Λιόν στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, αλλά έχοντας εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση στην επόμενη φάση, το μεγαλύτερο πρόβλημά του ήταν οι τιμωρίες των Κωνσταντέλια, Γιακουμάκη και Λουτσέσκου.

Με τους Κωνσταντέλια και Λουτσέσκου να αντικρύζουν την κόκκινη κάρτα στο Λιόν – ΠΑΟΚ και τον Γιακουμάκη να συμπληρώνει κάρτες στο Europa League, οι Θεσσαλονικείς θα στερηθούν την παρουσία και των τριών στο πρώτο ματς της επόμενης φάσης της διοργάνωσης.

Οι Θεσσαλονικείς θα δώσουν μάλιστα το πρώτο παιχνίδι στα νοκ άουτ της διοργάνωσης εκτός έδρας, όντας αναγκασμένοι να ταξιδέψουν σε Βελιγράδι ή Βίγκο, χωρίς τον προπονητή τους, αλλά και δύο σημαντικούς ποδοσφαιριστές τους.