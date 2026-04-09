Πάρτι παικτών και φιλάθλων του Ολυμπιακού στη Σόφια για τη νίκη επί της Χάποελ Τελ Αβίβ

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 85-89 την Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια και μετά την ολοκλήρωση του αγώνα οι παίκτες και ο κόσμος της ομάδας έγιναν ένα για να πανηγυρίσουν την 25η νίκη στην Euroleague.

Οι σχεδόν 9.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού βοήθησαν τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να φύγουν με τη νίκη κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ πρωταγωνιστή και μετά τη λήξη έστησαν πάρτι στην Arena 8888.

Οι παίκτες των Πειραιωτών αγκαλιάστηκαν και τραγούδησαν με τον κόσμο του Ολυμπιακού στη Σόφια για να πανηγυρίσουν ουσιαστικά την εξασφάλιση της πρώτης θέσης στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης.