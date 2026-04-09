Αθλητικά

Πάρτι παικτών και φιλάθλων του Ολυμπιακού στη Σόφια για τη νίκη επί της Χάποελ Τελ Αβίβ

Οι Πειραιώτες είναι μία ανάσα από την εξασφάλιση της πρώτης θέσης της Euroleague και το πανηγύρισαν με τους φιλάθλους τους
Οι παίκτες του Ολυμπιακού
Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν στη Σόφια/ EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 85-89 την Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια και μετά την ολοκλήρωση του αγώνα οι παίκτες και ο κόσμος της ομάδας έγιναν ένα για να πανηγυρίσουν την 25η νίκη στην Euroleague.

Οι σχεδόν 9.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού βοήθησαν τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να φύγουν με τη νίκη κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ πρωταγωνιστή και μετά τη λήξη έστησαν πάρτι στην Arena 8888.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού
Οι φίλοι του Ολυμπιακού στη Σόφια/ EUROKINISSI

Οι παίκτες των Πειραιωτών αγκαλιάστηκαν και τραγούδησαν με τον κόσμο του Ολυμπιακού στη Σόφια για να πανηγυρίσουν ουσιαστικά την εξασφάλιση της πρώτης θέσης στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo