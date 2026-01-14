Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Δοκιμασία σε δύσκολη έδρα για τους ερυθρόλευκους

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Παρτιζάν στην 22η αγωνιστική της Euroleague (14/01/26, 20:30, Newsit.gr, Novasports Prime) και θέλει να πάρει τη νίκη σε μία πάντοτε «εχθρική» έδρα γι’ αυτόν.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τον Νιλικίνα να επιστρέφει για τον Ολυμπιακό, δε θα έχει, όμως στη διάθεσή του, τους Μόρις και Τζόουνς για το παιχνίδι της Euroleague με την Παρτιζάν. Εκτός είναι και οι Έβανς και Φαλ, που πιθανότατα θα χάσουν όλη τη σεζόν, με ερωτηματικό τον Γάλλο, που ίσως προλάβει την ολοκλήρωσή της, ανάλογα με την αποθεραπεία του.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς δεν θα αγωνιστεί λόγω της συμφωνίας με τη σερβική ομάδα, ενώ ο Μόντε Μόρις έχει τραυματιστεί και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα από τα παιχνίδια του Ολυμπιακού.

Η Παρτιζάν έχει και αυτή να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες. Οι Πάρκερ, Μπράουν και Μίλτον δε θα μπορέσουν να αγωνιστούν για τον Πεναρόγια. Οι Σέρβοι προσπαθούν να επαναφέρουν τα χαμόγελα στο σύλλογο, ο οποίος παραπαίει τη φετινή σεζόν έχοντας πολύ κακή εικόνα στο παρκέ.

Οι Πειραιώτες είναι στην 8η θέση της διοργάνωσης με ρεκόρ 12-8, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο, και καλούνται να περάσουν από την έδρα της κακής, φέτος, Παρτιζάν για να ανέβουν στη βαθμολογία.

Οι Σέρβοι βρίσκονται στον πάτο της βαθμολογίας της Euroleague με ρεκόρ 6-15 και φαίνεται πως η χρονιά τους είναι αδύνατον να ανατραπεί.

Στο πρωτο παιχνίδι της χρονιάς ανάμεσα στις δύο ομάδες ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει 80-71 στο ΣΕΦ, με τον Γουόκαπ να είναι πρώτος σκόρερ με 15 πόντους.