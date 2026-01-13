Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Χωρίς Στέρλινγκ Μπράουν και Τζαμπάρι Πάρκερ οι Σέρβοι στο παιχνίδι της Euroleague

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Παρτιζάν στο Βελιγράδι (14/01/26, 20:30, Newsit.gr, Novasports Prime) και οι Σέρβοι δε θα έχουν στην διάθεσή τους, τον Μπράουν και τον Πάρκερ.

Μετά τον Σέικ Μίλτον, που έσπασε το χέρι του η Παρτιζάν δε θα μπορεί να βασιστεί στους Στέρλινγκ Μπράουν και Τζαμπάρι Πάρκερ στο παιχνίδι της Euroleague με τον Ολυμπιακό.

Ο Μπράουν αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στο πόδι, ενώ ο Πάρκερ ταλαιπωρείται από ίωση και δεν θα είναι έτοιμος μέχρι το βράδυ της Τετάρτης.

Για τον Ολυμπιακό θα αγωνιστεί ο Νιλικίνα που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Αντίθετα, οι Μόρις και Τζόουνς θα είναι εκτός μάχης. Ο Μόρις τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου και θα απουσιάσει για ένα μήνα και ο Τζόουνς δεν μπορεί να συμμετέχει στον αγώνα, λόγω της συμφωνίας των Πειραιωτών με τη διοίκηση της σερβικής ομάδας.