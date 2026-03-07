Αθλητικά

Πετρούνιας: «Ξεκινήσαμε καλά τη χρονιά και προχωράμε πιο δυναμικά, το χρυσό πάντα κρίνεται στις λεπτομέρειες»

Ο «άρχοντας των κρίκων» έκανε την πρώτη του ανάρτηση μετά τη νέα του επιτυχία στην ενόργανη γυμναστική
Ο Πετρούνιας
Ο Πετρούνιας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Λευτέρης Πετρούνιας με πολύ καλή προσπάθεια στο Μπακού κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο Κύπελλο της ενόργανης γυμναστικής και σε ανάρτησή του ανέφερε ότι ξεκίνησε πολύ καλά η σεζόν του.

«Η πρώτη θέση πάντα κρίνεται στις λεπτομέρειες και εγώ με την ομάδα μου είμαστε εδώ για να τις βελτιώσουμε» έγραψε ο Λευτέρης Πετρούνιας σε ένα μέρος της ανάρτησής του στο instagram, μετά το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Έλληνας κορυφαίος αθλητής της ενόργανης γυμναστικής ξεκίνησε το μήνυμα στους θαυμαστές λέγοντας «2ος στον 1ο αγώνα της χρονιάς , ξεκινήσαμε καλά και προχωράμε ακόμη πιο δυναμικά».

 
 
 
 
 
Ο «άρχοντας των κρίκων» συνεχάρη τους Νίκο Ηλιόπουλο και Μαγδαληνή Τσιώρη για την προσπάθειά τους στη διοργάνωση.

