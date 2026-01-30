Playoffs Champions League: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν, Μπενφίκα – Ρεάλ και τα υπόλοιπα ζευγάρια που έβγαλε η κλήρωση

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (30.01.2026) στη Νιόν η κλήρωση για τα playoffs του Champions League με τον Ολυμπιακό να τίθεται αντιμέτωπος με την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Στα υπόλοιπα ζευγάρια που προέκυψαν, η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μαδρίτης, λίγες ημέρες μετά την επική νίκη των Πορτογάλων με 4-2, που έστειλε την ομάδα του Μουρίνιο στα playoffs του Champions League.

Η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη θα αντιμετωπίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ η κληρωτίδα έφερε και έναν γαλλικό εμφύλιο, με την κάτοχο του τίτλου, Παρί Σεν Ζερμέν να αντιμετωπίζει την Μονακό.

Όλα τα ζευγάρια:

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

Μπενφίκα – Ρεάλ

Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν

Καραμπάγκ – Νιούκαστλ

Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους

Μπριζ – Ατλέτικο

Ντόρτμουντ – Αταλάντα