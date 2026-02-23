Ποδοσφαιρικός αγώνας στο Μεξικό διεκόπη υπό τον ήχο πυροβολισμών των καρτέλ

Ο στρατός στο Μεξικό σκότωσε την Κυριακή (22.02.2026) τον πανίσχυρο βαρόνο των ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστό με το προσωνύμιο “Ελ Μέντσο”, με τον θάνατό του να θεωρείται ένα από τα σκληρότερα πλήγματα στη διακίνηση ναρκωτικών!

Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα ήταν ο αρχηγός του καρτέλ Χαλίσκο Νουέβα Χενερασιόν (CJNG, “Νέα Γενιά του Χαλίσκο”) και ένας από τους πλέον καταζητούμενους αρχηγούς καρτέλ, τόσο στο Μεξικό όσο και στις ΗΠΑ, οι οποίες πρόσφεραν έως και 15 εκατομμύρια δολάρια για τη σύλληψή του.

Αμέσως μετά το θάνατο του “Ελ Μέντσο” (υπέκυψε στα τραύματά του κατά την αερομεταφορά του), ξέσπασαν βίαια επεισόδια σε πολλές περιοχές του Μεξικού, καθώς ένοπλοι έβαλαν φωτιά σε οχήματα και έστησαν οδοφράγματα σε 20 πολιτείες.

Όπως ανέφεραν οι Αρχές, ένοπλοι των καρτέλ σκότωσαν προσωπικό ασφαλείας στην Ταπάλπα, τη Σαποπάν, το Πουέρτο Βαγιάρτα και τη Γκουανταλαχάρα. Αρκετοί στρατιώτες τραυματίστηκαν και αρκετοί ύποπτοι συνελήφθησαν. Ο στρατός κατάσχεσε βαρύ οπλισμό, συμπεριλαμβανομένων τεθωρακισμένων οχημάτων και εκτοξευτών πυραύλων, εν μέσω του χάους και των αναταραχών που ακολούθησαν.

Τουλάχιστον 25 μέλη της Εθνοφυλακής του Μεξικού μαζί με έναν αστυνομικό και έναν δικαστικό υπάλληλο σκοτώθηκαν στο Μεξικό κατά τις επιθέσεις του Καρτέλ του Χαλίσκο Νέα Γενιά (Cartel de Jalisco Nueva Generacion, CJNG) μετά την στρατιωτική επιχείρηση, ανακοίνωσε ο υπουργός Ασφαλείας Ομαρ Γκαρσία Χαρφούχ.

Κατά το κύμα βίας που εξαπέλυσε το καρτέλ στην πολιτεία Χαλίσκο, μία γυναίκα επίσης σκοτώθηκε, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν 30 μέλη του καρτέλ, διευκρίνισε ο υπουργός Ασφαλείας. Μέσα σε αυτή την… τρέλα, δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος ο αθλητισμός, με τέσσερις ποδοσφαιρικούς αγώνες να αναβάλλονται υπό τον φόβο συγκρούσεων κοντά στην πόλη της Γουαδαλαχάρας.

Χαρακτηριστικά της κατάστασης είναι τα όσα συνέβησαν στον αγώνα ανάμεσα στη Νεκάξα και την Κερετάρο για το εγχώριο πρωτάθλημα γυναικών, όταν μέλη των καρτέλ άνοιξαν πυρ κοντά στο γήπεδο και οδήγησαν τον αγώνα σε προσωρινή διακοπή.

The match between Necaxa vs Querétaro in Mexico has been suspended as there are Cartel members shooting into the stadium



pic.twitter.com/2MreWs1Pvc — Miss ADEL (@a_derll) February 23, 2026

Ο ήχος των πυροβολισμών αναμενόμενα προκάλεσε πανικό εντός του σταδίου, με την διαιτητή του αγώνα να σφυρίζει τη διακοπή του και να στέλνει τις δυο ομάδες πίσω στα αποδυτήρια, για λόγους ασφαλείας.