Ποδοσφαιριστής στην Ελβετία σκόραρε νικητήριο πέναλτι και πανηγύρισε μπροστά στους αντίπαλους οπαδούς

Οι οπαδοί της Ζυρίχης δεν πήραν και πολύ καλά τον πρόωρο αποκλεισμό από το Κύπελλο Ελβετίας. Ο αγώνας της ομάδας τους κόντρα στη Σταντ Νιονέ κρίθηκε στα πέναλτι, όπου η ομάδα της Β’ Εθνικής πανηγύρισε τη νίκη με 3-1.

Ο Λεοράτ Μπέγκα σκόραρε το νικητήριο πέναλτι και πανηγύρισε έξαλλα μπροστά στους αντίπαλους οπαδούς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι φίλαθλοι της Ζυρίχης να πετούν αντικείμενα και να είναι έτοιμοι να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Στον χαμό ενεπλάκησαν και οι ποδοσφαιριστές των ηττημένων, χωρίς να ηρεμούν την κατάσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Brave, stupid, or both? After scoring the winning penalty for second-tier Nyonnais as they shocked FC Zurich in the Swiss Cup on Sunday, Leorat Bega antagonises the travelling ultras with his celebrations!



Very fortunate that this didn’t get uglier.



SRF pic.twitter.com/atbcTg7sNf — Craig King – EN (@FootballSwissEN) September 23, 2025

Το συγκεκριμένο γήπεδο είναι αυτό που οι νέοι του Ολυμπιακού είχαν κατακτήσει το Youth League το 2024.