Αθλητικά

Ποδοσφαιριστής στην Ελβετία σκόραρε νικητήριο πέναλτι και πανηγύρισε μπροστά στους αντίπαλους οπαδούς

Χαμός στην κερκίδα της Ζυρίχης
Χαμός από τους οπαδούς της Ζυρίχης
Χαμός από τους οπαδούς της Ζυρίχης/ φωτογραφία από X

Οι οπαδοί της Ζυρίχης δεν πήραν και πολύ καλά τον πρόωρο αποκλεισμό από το Κύπελλο Ελβετίας. Ο αγώνας της ομάδας τους κόντρα στη Σταντ Νιονέ κρίθηκε στα πέναλτι, όπου η ομάδα της Β’ Εθνικής πανηγύρισε τη νίκη με 3-1.

Ο Λεοράτ Μπέγκα σκόραρε το νικητήριο πέναλτι και πανηγύρισε έξαλλα μπροστά στους αντίπαλους οπαδούς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι φίλαθλοι της Ζυρίχης να πετούν αντικείμενα και να είναι έτοιμοι να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Στον χαμό ενεπλάκησαν και οι ποδοσφαιριστές των ηττημένων, χωρίς να ηρεμούν την κατάσταση.

 

Το συγκεκριμένο γήπεδο είναι αυτό που οι νέοι του Ολυμπιακού είχαν κατακτήσει το Youth League το 2024.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo