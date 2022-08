Η πρόσφατη μεταγραφή του Τουράι στη Μάλμε, ανάγκασε τον ποδοσφαιριστή της Μάλμε Μοχάμεντ Τουράι, να μην μπορέσει να δώσει το παρών στο γάμο του.

Αυτό που συνέβη με τον ποδοσφαιριστή της Μάλμε Μοχάμεντ Τουράι δεν έχει προηγούμενο. Ο 27χρονος επιθετικός μετά από αρκετό διάστημα στο κινέζικο πρωτάθλημα πήρε την πολυπόθητη μεταγραφή στην Ευρώπη, μετακομίζοντας στη Μάλμε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο επιθετικός από τη Σιέρα Λεόνε ανακοινώθηκε από τον σουηδικό σύλλογο στις 22 Ιουλίου, ενώ 21 Ιουλίου ήταν προγραμματισμένη η γαμήλια τελετή με την εκλεκτή της καρδιάς του Σουάντ Μπαϊντούν.

Η διοίκηση του συλλόγου όμως, ήθελε τον Τουράι νωρίτερα για να ενταχθεί στη προετοιμασία της ομάδας και έτσι αναπόφευκτα θα έχανε τον γάμο του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ποδοσφαιριστής, όμως δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια και αποφάσισε να μην πάει χαμένη η γαμήλια τελετή, στέλνοντας τον αδελφό του να τον εκπροσωπήσει.

Ο Τουράι αποκάλυψε το τέχνασμα που σκέφτηκε για τον γάμο του μέσω ανάρτησης στα social media, ανεβάζοντας φωτογραφίες με τη σύζυγο του πριν τον γάμο.

🌟🐐🦁🇸🇱 I married my sweetheart, wife and my Best friend today!!! What an amazing human being!!! And What a blessing!!! Mrs SBT💞💍 Suad Baydoun



I can’t wait to enjoy life with you together soboti 😃🤦🏾‍♂️. pic.twitter.com/nEw4siV0QF