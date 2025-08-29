Πορτογαλία – Σερβία 69-80: Δεύτερη νίκη για τους Σέρβους στο Eurobasket

Η Σερβία εμφανίστηκε… χαλαρή κόντρα στην Πορτογαλία στη δεύτερη αγωνιστική του Eurobasket, αλλά δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να φθάσει στη νίκη με 80-69 και να κάνει το 2/2 στη φάση των ομίλων.

Με τον Νίκολα Γιόκιτς να πετυχαίνει 23 πόντους με 10 ριμπάουντ και τον Νίκολα Γιόβιτς να προσθέτει 18 πόντους, η Σερβία έκανε το… καθήκον της ως φαβορί του Eurobasket κόντρα στην Πορτογαλία και πέτυχε το 2/2 στη διοργάνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Σέρβοι έχασαν από νωρίς με αποβολή τον Φίλιπ Πετρούσεφ και επέτρεψαν στην Πορτογαλία να μειώσει ακόμη και στο -7 δύο λεπτά πριν το φινάλε της αναμέτρησης, αλλά δεν “απειλήθηκαν” ουσιαστικά με… γκέλα και πήραν στο τέλος μία “καθαρή” νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 33-43, 49-64, 69-80

Τα στατιστικά των παικτών

Πορτογαλία (Γκόμεζ): Μπρίτο 22 (4/7 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Βόιτσο 2, Γουίλιαμς 13 (3/11 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Αμαράντε 5 (1), Βεντούρα 11 (3/5 τρίποντα, 3 ασίστ) , Κεϊρόζ 2 (5 ριμπάουντ), Γκαμεϊρό, Ρελβάο 2 (7 ριμπάουντ), Σα, Λισμπόα 2 (4 ασίστ), Σα 2, Κέτα 6 (2/5 σουτ, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

Σερβία (Πέσιτς): Πετρούσεβ 2, Γιόβιτς 18 (4/4 δίποντα, 2/2 τρίποντο), Μπογκντάνοβιτς 7 (5 ριμπάουντ), Μαρίνκοβιτς 6 (1), Βούκσεβιτς 6 (5 ριμπάουντ), Ντόμπριτς 6 (2), Γιόκιτς 23 (7/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6/6 βολές, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Μίτσιτς (3 ασίστ), Γκούντουριτς 1 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Στέφαν Γιόβιτς 2 (3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Αβράμοβιτς 5 (1), Μιλουτίνοβ 4 (4 ριμπάουντ)