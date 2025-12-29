Πρόεδρος Σλάβια Σόφιας: «Ναι, πουλήσαμε τον Μάρτιν Γκεοργκίεφ στην ΑΕΚ»

Η ΑΕΚ έκλεισε την πρώτη της μετεγγραφή για το 2026, αφού συμφώνησε με τη Σλάβια Σόφιας για την απόκτηση του 20χρονου κεντρικού αμυντικού, Μάρτιν Γκεοργκίεφ, όπως επιβεβαιώθηκε και από την πλευρά της βουλγαρικής ομάδας.

Ο πρόεδρος της Σλάβια Σόφιας, Βέντσεσλαβ Στεφάνοφ, ρωτήθηκε σχετικά σε δηλώσεις του στο sportal.bg και τόνισε τα εξής: «Ναι, πουλήσαμε τον Μάρτιν Γκεοργίεφ στην ΑΕΚ. Το συμβόλαιό του είναι τετραετές. Ποια είναι η τιμή; Δεν είσαι από την εθνική υπηρεσία εσόδων».

Ο Βούλγαρος αμυντικός που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του κόσμου και έχει περάσει και από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα, αναμένεται πια να ανακοινωθεί σύντομα και από την Ένωση, ώστε να ενσωματωθεί κι επίσημα στο ρόστερ της.